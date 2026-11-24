Загубилият президентските избори бивш служебен премиер Андрей Гюров коментира своето политическо бъдеще. Той отрече слуховете, че ще прави нова партия и ще се кандидатира за кмет на София. По думите му, това са „недостоверни слухове“.

„В президентската кампания си поставихме за цел да консолидираме европейската общност. Увеличихме резултата на общността, което ни показва, че сме на прав път. Сега трябва да надградим. Да представим ясна алтернатива за управлението на страната“, заяви Андрей Гюров по БТВ.

Той добави, че няма никакъв проблем с „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ и е в постоянна комуникация с тях.

Обединение и разширяване – това е посоката, в която вървим, добави Гюров.

Относно решението на ОИК-Варна преждевременно да прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев, той заяви, че вижда форма на институционална репресия и подмяна на вота на гражданите, което е опасно за демокрацията.

Гюров призна, че познава лично двама от членовете на новоизбрания Висш съдебен съвет. Това са Андрей Янкулов и Емил Дечев, които бяха министри в неговия служебен кабинет. По думите му, те са доказани професионалисти.

„С избора на ВСС се връщаме към нормалността. Големите предизвикателства ще бъдат избора на нов главен прокурор и председател на Върховния административен съд“, заяви още Гюров.