Андрей Гюров татуиран странно. Лама ли е? СНИМКА

Кандидатът за президент Андрей Гюров крие упорито татуировка.

Но случаен кадър от последното публикувано от пиарите му видео в популярната Тик-Ток платформа разкрива, че има прекрасно "извезан" на вътрешната страна на вицепса йероглиф. Само част от него обаче се вижда, но анализът сочи, че ясно пише "велик" на него, в превод от китайски.

И тук възниква въпросът - защо Андрей Гюров, преподавателят в Американския университет доскоро, си е нашарил брахиалиса с черно мастило с йероглиф, а не с нашата азбука или с картинка. Може би и той е увлечен от тибетските учения и в душата си е будист или е повлиян от теченията, изповядвани от лама Ивайло Калушев...

Досега татуировката бе добре скрита изпод дълги ръкави на тениските му.