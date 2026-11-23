По време на дипломатическата среща на върха в Китай погледите бяха приковани към световните лидери. Нов в центъра на вниманието изненадващо попадна и един от охранителите на Владимир Путин.

Кратък видеоклип с бодигардовете на руския президент предизвика истински фурор в социалните мрежи, след като потребителите обърнаха внимание на специфичното държание на охранителите около него.

Според информация, разпространена в неделя от изданието Times of India, кадрите са заснети по време на миналоседмичния форум на АТИС (APEC) в китайския град Шънджън. На тях се вижда как екипът за лична охрана на Путин демонстрира изключително висока степен на концентрация и предпазливост.

Докато руският държавен глава водеше разговори с американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин, именно хората от неговата охрана успяха да откраднат вниманието на аудиторията.

На записа прави впечатление как гардовете стоят в напрегнати, почти неподвижни пози, сканират непрекъснато обстановката и буквално не свалят поглед от околните, без дори да мигат. Освен впечатляващата дисциплина, един конкретен детайл породи вълна от догадки - необичайното положение на ръцете им. Мнозина в мрежата започнаха да анализират тактиките на руските служби за сигурност и готовността им за светкавична реакция при евентуална заплаха.

Особено популярна стана теорията, че един от охранителите използва фалшива протезна ръка, докато истинската му ръка е скрита под сакото в готовност да извади оръжие за части от секундата.

За подобни твърдения обаче липсват каквито и да било доказателства, а в публикацията на Times of India не се потвърждава нито използването на протези, нито подобен начин за прикриване на пистолет.

Въпреки липсата на потвърждение, клипът продължава да събира хиляди коментари - от възхищение пред желязната самообладаност на охранителите до опити за детайлно разшифроване на всяко тяхно движение и жест.