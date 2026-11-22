Властите в източната част на политически разделената Либия съобщиха в неделя, че втори плавателен съд е станал мишена на нападение с дронове край бреговете на град Бенгази. Инцидентът се разиграва само няколко часа след като друг кораб - руски плавателен съд - беше атакуван в самото пристанище на източнолибийския град, което засилва опасенията от сериозна ескалация на напрежението по крайбрежието на страната.

По официална информация от здравното министерство на базираната в източната част администрация, нападението е извършено вечерта с помощта на безпилотни морски апарати, натоварени с експлозиви. Властите уточниха, че при удара има пострадали моряци, но всички членове на екипажа са били успешно евакуирани и спасени. На ранените вече се оказва необходимата медицинска помощ, като към момента не се съобщава за жертви или безследно изчезнали. Все още не е ясно каква е националността на атакувания кораб, какъв товар е превозвал и кой стои зад двете последователни атаки.

Последователните удари край Бенгази се случват на фона на продължаващата дълбока институционална и териториална криза в Либия. След свалянето на режима на Муамар Кадафи през 2011 г. северноафриканската държава остава нестабилна и на практика е разделена между две съперничещи си управления. В столицата Триполи действа международно признатото от ООН правителство на националното единство, оглавявано от премиера Абделхамид Дбейба, докато източните региони - включително стратегическият пристанищен град Бенгази - се управляват от паралелна администрация, намираща се под контрола и влиянието на влиятелния военен командир Халифа Хафтар и неговия клан.