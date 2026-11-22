Бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва излезе с изненадващ коментар, че е негов призива да се съберат тримата големи, за да намалят напрежението в света.

Той се е обърнал към президентите на САЩ, Китай и Русия, призовавайки ги да спрат насилието в света и да пият бира, уиски и коняк, съобщи CNN Brazil. Това се е случило малко преди тристранната среща на върха в Шънджън.

"Обадих се на тримата и казах едно и също: за Бога, съберете се, пийте бира, коняк или уиски, но говорете и спрете насилието. Съвпадение или не, и тримата се събраха. Дали беше заради моя призив или не, не знам," каза Лула да Силва.

На 19 ноември Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин проведоха тристранна среща. След нея страните приеха декларация за мир.

Като член на БРИКС, бразилският президент има непрекъсната комуникация с Русия и Китай, но разговорите му с Тръмп са изненадващи. Американският президент продължава да подкрепя семейство Болсонаро, дори след загубата на изборите от Лула преди месец, но САЩ остават един от най-големите търговски партньори на Бразилия.

Също така, по данни на The Conversation двамата лидери продължават да поддържат делови диалог, защото Тръмп има интерес от бразилските редки метали и овладяване на цените на храните в САЩ, а Лула цели премахване на американските мита.

В същото време бразилският президент гради външна политика върху принципа, че страната може да говори с всички велики сили едновременно, без да заема страна, опитвайки се да позиционира себе си като единствения световен лидер, който има директна линия едновременно към БРИКС (Путин и Си) и към Белия дом.