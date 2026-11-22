Добрият личен диалог между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин се изправи пред ново изпитание само дни след срещата им в Шънджън. Пекин остро възрази срещу подготвяните от Вашингтон ограничения за китайските телекомуникационни компании и настоя те незабавно да бъдат отменени. Китайските власти обаче внимателно разграничиха действията на американския регулатор от договореностите между двамата президенти, като изрично се позоваха на постигнатия помежду им консенсус. За новото напрежение съобщава Синхуа.

Пекин се позова на разбирателството между двамата лидери

Китайското министерство на търговията обвини Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC), че злоупотребява с правомощията си и използва националната сигурност като претекст за ограничаване на китайския бизнес. Според Пекин американските власти отправят необосновани обвинения срещу телекомуникационните компании и нарушават принципите на лоялната конкуренция.

Особено показателен е начинът, по който Китай формулира възраженията си. Вместо да отправя критики лично към Тръмп, китайското правителство подчертава, че действията на американския регулатор противоречат на важния консенсус, постигнат между двамата държавни глави. Така Пекин поставя акцент върху разбирателството между президентите и настоява то да намери отражение в конкретните решения на Вашингтон.

Нов удар срещу китайските телекомуникационни гиганти

Повод за спора е решението на FCC да ограничи прекия достъп до американски телефонни номера за определени оператори, които според регулатора са свързани с незаконни кампании за автоматизирани телефонни обаждания.

Сред засегнатите са трите големи китайски телекомуникационни групи "Чайна Юником", "Чайна Телеком" и "Чайна Мобайл", съобщава Франс прес. Американската комисия аргументира действията си с необходимостта от защита на националните комуникационни мрежи. По-рано регулаторът включи в черния си списък и оборудване на Huawei и други китайски технологични компании.

Пекин определя тези действия като част от политика за прекъсване на икономическите и технологичните връзки между двете държави. Китайското правителство предупреждава, че подобен подход застрашава стабилността на двустранните търговски отношения.

Личната дипломация на Тръмп и Си под нов натиск

Спорът избухва броени дни след разговорите между Тръмп и Си Цзинпин в Шънджън, където китайският президент приветства подобряването и стабилизирането на отношенията между двете най-големи икономики в света.

Именно постигнатото политическо разбирателство Пекин сега използва като основен аргумент срещу новите американски ограничения. Китай настоява спорните въпроси да се решават чрез консултации, а не чрез едностранни административни мерки.

Говорителят на китайското министерство на търговията призова САЩ незабавно да отменят ограниченията и да се върнат към договорения подход на диалог. Същевременно той предупреди, че Пекин ще предприеме необходимите действия, за да защити интересите на своите компании.