Пентагонът въвежда ограничения върху част от военното сътрудничество с Канада на фона на обтегнатите отношения между двете съседни държави. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е разпоредил промените с поверителен меморандум, разпространен през миналата седмица, съобщава "Вашингтон пост".

Новите правила няма да засегнат съвместната отбрана на Северна Америка и обмена на разузнавателна информация. Решението идва след поредица от разногласия между президента Доналд Тръмп и канадския премиер Марк Карни.

Какво се променя във военното сътрудничество

Според "Вашингтон пост" точният обхват на ограниченията все още не е известен, тъй като съдържанието на поверителния меморандум не е публикувано.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел обясни пред Франс прес, че американското военно ведомство предприема стъпки за по-тясно обвързване на контактите с Канада с конкретните отбранителни интереси на САЩ.

По думите му Вашингтон ще даде предимство на инициативи, които укрепват сигурността на Северна Америка и помагат на Канада да изпълнява ангажиментите си към НАТО.

Парнел уточни, че указанията няма да засегнат разузнавателното сътрудничество, общото командване за въздушно-космическа отбрана НОРАД и съвместната работа в рамките на Алианса.

Допълнителна информация за ограниченията даде републиканският сенатор Майк Раундс. Пред Асошиейтед прес той обясни, че мерките засягат предимно участието на американски военни представители в конференции, събития на аналитични центрове и неофициални срещи.

Според сенатора за някои подобни контакти ще се изисква предварително разрешение, но не се очакват съществени промени във военните операции.

Съюзници от близо 70 години, разделени от политически спорове

Съединените щати и Канада имат едно от най-тесните отбранителни партньорства в света. Още през 1958 г. двете държави създават НОРАД - съвместно командване, което следи въздушното пространство над Северна Америка и предупреждава за евентуални ракетни и въздушни заплахи.

Военното сътрудничество е част от много по-широки отношения. Двете страни имат обща граница с дължина близо 8900 километра и са свързани чрез търговия, инвестиции, енергийни доставки и производствени вериги.

Според доклад на Изследователската служба на Конгреса на САЩ от септември 2026 г. двустранните отношения са се влошили значително през втория президентски мандат на Доналд Тръмп.

Американският президент неколкократно предложи Канада да стане 51-вият щат на САЩ, наложи мита върху канадски стоки и отправи критики към разходите на Отава за отбрана.

Премиерът Марк Карни категорично отхвърли идеята за присъединяване на страната към Съединените щати. В същото време канадското правителство предприема мерки за увеличаване на военните разходи и намаляване на зависимостта от американско оборудване.

Канада не вижда промяна в съвместните операции

Канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че не е запознат със съдържанието на поверителния американски меморандум и засега не наблюдава промени във военното сътрудничество.

Пред Ройтерс, по време на международен форум по сигурността в Халифакс, той подчерта, че въоръжените сили на двете държави продължават да работят в тясно взаимодействие.

Като пример министърът посочи съвместните операции срещу наркотрафика в Карибския басейн, взаимодействието между системите за противоракетна отбрана и действията на бойната авиация за защита на северноамериканското въздушно пространство.

"Не виждам никаква промяна в това, което правим заедно, както на военно равнище, така и в останалите области", заяви Макгинти.