Руският президент Владимир Путин е изразил ясно желание войната в Украйна да приключи по дипломатически път. Това обяви американският президент Доналд Тръмп на голяма пресконференция в Белия дом в петък, след завръщането си от историческите разговори с лидерите на Русия и Китай. Той разкри подробности от срещата си с Путин и посочи какво според него продължава да пречи на постигането на мирно споразумение. Американският лидер направи и обширна равносметка на азиатската си обиколка, като съобщи за нови търговски сделки, споразумението за Гренландия, тежките преговори с Иран и Канада, както и за намерението си да наложи огромни данъци на американските компании, които строят центрове за данни в чужбина.

Путин иска дипломатически край на войната

"Разбирам се с Русия. Разбирам се с Китай. Разбирам се с много хора", заяви Доналд Тръмп, когато коментира отношенията си с водещите световни сили след посещението в Азия.

Американският президент отдели специално внимание на разговора си с Владимир Путин и съобщи, че руският лидер е изразил готовност за дипломатическо решение на войната в Украйна.

"Проведох двустранна среща с президента Путин от Русия, който ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път. Разговарях и с нашите представители, които вършат добра работа. Но това е трудна задача. Много трудна задача", заяви Тръмп.

Той посочи и основното препятствие, което според него затруднява американските посреднически усилия.

"Проблемът е, че украинският президент Володимир Зеленски и президентът Путин изпитват огромна омраза един към друг, а това никога не е лесно", подчерта американският лидер.

Думите му идват ден след безпрецедентната тристранна среща между президентите на Съединените щати, Русия и Китай, проведена в четвъртък. Разговорите между Тръмп, Путин и Си Цзинпин не доведоха до пробив в усилията за прекратяване на продължаващата повече от четири години война в Украйна.

По време на срещата американският президент нарече Путин свой "приятел". Руският лидер от своя страна използва международния форум, за да повтори основните си искания по отношение на конфликта.

Въпреки липсата на конкретно споразумение Тръмп представи дипломатическите контакти като важна част от усилията за прекратяване на военните действия. Той подчерта, че американските представители продължават да работят по уреждането на конфликта, макар да призна, че задачата остава изключително трудна.

Историческа декларация за мир и ядрено разоръжаване

Доналд Тръмп определи тристранната среща със Си Цзинпин и Владимир Путин като едно от най-значимите международни събития през последните години. Американският президент подчерта, че за първи път лидерите на Съединените щати, Русия и Китай са провели подобни съвместни разговори, завършили с приемането на декларация за мир. Въпреки че срещата не доведе до голям дипломатически пробив, той постави акцент върху постигнатото съгласие за бъдещи преговори, свързани с ядрената сигурност.

"Проведохме една от най-значимите международни срещи на върха от много години насам. Това беше първата в историята тристранна среща между лидерите на Съединените щати, Русия и Китай", заяви Тръмп в залата за брифинги на Белия дом.

Президентът изтъкна документа, озаглавен "Декларация на държавните ръководители на САЩ, Русия и Китай за мир", който предвижда продължаване на диалога между трите ядрени сили. Една от основните договорености е свързана с ограничаването на опасността от ядрен конфликт и предотвратяването на разпространението на ядрени оръжия.

"Трите държави ще водят диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия", гласи последната точка от съвместната декларация.

По време на пресконференцията Тръмп беше попитан и за историческите паралели с Ялтенската конференция през 1945 г., когато лидерите на великите сили обсъждат следвоенното устройство на света и бъдещите сфери на влияние.

Американският президент отхвърли внушението, че е подхождал към срещата с подобна историческа идея.

"Не съм мислил за това. Просто отидох с мисълта, че се разбирам чудесно с тези двама души. Ще изгладим различията си", заяви Тръмп.

Остро предупреждение към Иран за мирното споразумение

Доналд Тръмп отправи изключително остри обвинения срещу Иран, като заяви, че Техеран не проявява добросъвестност в опитите за прекратяване на войната. Според американския президент иранските власти настояват за сделка, но не са готови да приемат условията, които Вашингтон смята за необходими.

"Те искат да сключат сделка, но не искат да сключат сделка, която е приемлива за мен", заяви Тръмп.

"Искаме да сключим истинска сделка, а не фалшива сделка, каквато те правят от 51 години", продължи американският лидер.

Президентът използва груб израз, за да обвини иранските власти, че в продължение на десетилетия заблуждават останалите държави.

"Вече не са 47. Става дума за 51 години. Те заблуждават хората от 51 години", заяви той.

Тръмп многократно настоя, че Техеран не е действал честно в отношенията си със САЩ повече от половин век. Той посочи период от 51 години, въпреки че Ислямската революция, довела до създаването на сегашната иранска република, се състоя през 1979 г., преди 47 години.

В същото време президентът изтъкна скорошното понижение на цените на бензина като положително развитие. Той увери, че американските потребители могат да очакват още по-съществен спад.

Тръмп обаче призна, че моментът на следващото поевтиняване е свързан с развитието на войната.

По думите му това "зависи и от начина, по който ще уредим отношенията си с Иран".

Така американският президент обвърза перспективата за ново понижение на цените на горивата с постигането на споразумение с Техеран, като продължи да настоява, че Вашингтон няма да се съгласи на неприемлива за него сделка.

Историческа обиколка в Азия и впечатляващ президентски самолет

В началото на пресконференцията Тръмп направи подробна равносметка на пътуването си в Азия, което определи като голям дипломатически и икономически успех. Той заяви, че за четири дни е провел срещи с повече от 20 световни лидери и е участвал в четири големи международни форума.

"За четири дни се срещнах с повече от 20 световни лидери, осигурих две нови търговски споразумения - и още около 10 предстоят съвсем скоро - участвах в четири големи международни срещи на върха, потвърдих съюзническите отношения на Америка в целия регион и допринесох за каузата на мира и сигурността по света", заяви президентът.

"Съединените щати започнаха това пътуване от позицията на несравнима икономическа и дипломатическа сила", подчерта той.

Американският лидер отдели специално внимание и на самолета, предоставен като подарък от Катар и използван като президентския "Еър форс уан". Според него машината е позволила значително съкращаване на времето за полет.

"Той може да лети, без да се налага да спира за зареждане с гориво, а освен това полетът беше само с около четири часа по-кратък от предишния рекорд за най-дълъг президентски полет в историята", заяви Тръмп.

"Полетът продължи около 14 часа и половина, а обикновено това е 20-часов полет, който включваше спиране за зареждане с гориво. Винаги включваше спиране за гориво", разказа той.

Президентът използва случая, за да похвали новата техника.

"Това само показва, че новата техника е по-добра от старата. Това е невероятен самолет, Китай беше много впечатлен, Русия беше много впечатлена, а и аз съм много впечатлен", заяви Тръмп пред журналистите.

Личното посрещане от Си Цзинпин и нападките срещу Байдън

Американският президент разказа и за специалното отношение, което е получил при посещението си в Китай. Той изтъкна, че китайският лидер Си Цзинпин лично го е посрещнал на летището в Шънджън при пристигането на президентския самолет.

Според Тръмп този жест показва уважението на Пекин не толкова към него като личност, колкото към Съединените щати.

"Навсякъде, където отидох по време на това пътуване, и с всеки лидер, с когото се срещнах, беше ясно, че Америка отново е уважавана както никога досега. Ние сме уважавани", заяви той.

"За мен беше голяма чест, че президентът Си посрещна нашата страна - не мен, а нашата страна - при самолета. Нещо, което никога преди не е правил. Това означава, че той уважава нашата страна", подчерта американският президент.

Тръмп не пропусна да използва случая за поредната си нападка срещу предшественика си Джо Байдън.

"Сънливия Джо не го посрещна при самолета, това мога да ви кажа", заяви той.

Посрещането на Тръмп в Шънджън последва подобен жест от американска страна. През септември президентът на САЩ лично приветства Си Цзинпин при пристигането му във Вашингтон, което също представляваше необичаен дипломатически ход.

Тръмп неведнъж е изразявал възхищението си от тържествените церемонии, организирани в негова чест при посещенията му в Китай. Според него подобни жестове показват близките лични отношения, които е изградил с китайския президент.

Американският лидер представи вниманието от страна на Пекин като още едно доказателство за възстановеното международно влияние на Вашингтон.

Търговски сделки с Тайланд и Филипините за милиарди

Сред основните резултати от азиатската обиколка Тръмп открои новите търговски договорености с Тайланд и Филипините. Според президента те ще осигурят значително по-добър достъп на американските производители до пазарите на двете държави.

Той заяви, че споразумението с Тайланд предвижда премахване на митата върху американските стоки и отстраняване на нетарифните пречки пред търговията. Белият дом уточнява, че договореностите обхващат премахване на тайландските мита за 99 процента от американския износ.

По думите на Тръмп Тайланд се е ангажирал и с ежегодни покупки на американска селскостопанска продукция на стойност 2,6 милиарда долара.

"Нашите фермери са сред големите печеливши от това пътуване", подчерта президентът.

Договореностите с Филипините също са насочени към увеличаване на американския износ. Представената от Тръмп търговска рамка има за цел премахване на дефицита на САЩ в двустранната търговия чрез намаляване на филипинските мита и увеличаване на покупките на американски продукти.

Президентът посочи, че Вашингтон също ще направи определени отстъпки, но не уточни какви точно ще бъдат те.

"Ще направим нещата малко по-удобни за тях, но те трябва да купуват всичко на 100 процента", заяви той.

Американският лидер отправи критики и към Организацията на обединените нации, като се оплака, че не е получил никаква помощ при дипломатическите си усилия.

"Не получих никаква помощ от ООН. Дори едно телефонно обаждане. Но няма проблем. Не се нуждая от тях", заяви Тръмп.

По думите му търговските договорености са част от по-широките усилия за укрепване на икономическите позиции на САЩ и увеличаване на износа на американски стоки.

Гренландия и новото споразумение за сигурност

Доналд Тръмп обяви за голям успех и одобряването на споразумението за сигурност между Съединените щати, Дания и Гренландия. Датският парламент ратифицира документа в четвъртък, след като договореностите бяха постигнати през септември.

Президентът представи решението като изпълнение на една от най-оспорваните си външнополитически цели, свързана със засилването на американското присъствие на стратегическия арктически остров.

"Както знаете, ние имаме Гренландия и това беше одобрено вчера. Всички казваха: "О, никога няма да я получите. Никога няма да я получите". Е, ние я имаме, и то по много категоричен начин, а това ни осигурява огромна защита", заяви Тръмп.

Споразумението осигурява на Вашингтон постоянно военно присъствие и разширени правомощия в областта на сигурността на острова, но Гренландия остава под датски суверенитет.

Договореностите бяха постигнати след продължително напрежение между Вашингтон и Копенхаген. По-рано американският президент многократно беше заявявал, че иска САЩ да придобият контрол над Гренландия, като дори беше отправял заплахи за използване на сила.

Новото споразумение актуализира съществуващата рамка за военно сътрудничество и разширява възможностите за американски отбранителни съоръжения в Арктика.

Тръмп благодари на датските власти за постигнатите договорености и отправи специални думи на признателност към генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

"Искам да благодаря на Дания. Искам да благодаря на Марк Рюте", заяви президентът, като нарече ръководителя на НАТО "фантастичен човек".

Американският лидер подчерта значението на острова за националната сигурност на Съединените щати и представи парламентарното одобрение в Дания като окончателно преодоляване на продължителния спор.

Канада получи ново предупреждение за митата

Президентът призна, че предстои още работа за прекратяване на търговската война между САЩ и Канада. Той разкри, че по време на посещението си в Азия е разговарял с канадския премиер Марк Карни, когото определи като "много приятен човек".

Въпреки добрите думи за канадския лидер Тръмп отправи остри обвинения към Отава.

"Канада ни ограбва от много, много години", заяви американският президент.

Една от обсъжданите теми е била възможността за изграждането на петролопровода "Кийстоун". Според Тръмп Карни проявява интерес към осъществяването на проекта, но Вашингтон очаква значително повече от канадска страна.

"Едно от нещата, които той иска да направи, е да построи петролопровода "Кийстоун" за нас и това ни харесва. Но, знаете ли, трябва да направи много повече от това", заяви президентът.

Търговските отношения между двете съседни държави се влошиха допълнително в началото на септември, когато Канада обяви нови мита между 15 и 50 процента върху повече от 700 американски стоки. Мерките бяха представени като отговор на американските ограничения, след като двустранните преговори се провалиха в края на август.

Сега Тръмп заяви, че разговорите продължават, като целта на Вашингтон остава постигането на "справедлива сделка".

Той обаче не скри недоволството си от позицията на канадските власти.

"Не знам защо по някаква причина те се чувстват толкова уверени. Не можем повече да им позволяваме да се чувстват така, защото можем сами да произвеждаме автомобилите си. Имаме повече енергия от тях", подчерта американският лидер.

Президентът не посочи конкретен срок за приключване на преговорите, като даде да се разбере, че Вашингтон ще продължи да настоява за допълнителни отстъпки.

Огромни данъци за центрове за данни извън САЩ

Доналд Тръмп обяви намерение, което може да засегне сериозно американските технологични компании. Президентът заяви, че ще наложи огромни данъчни тежести на дружествата, които изграждат центрове за данни извън Съединените щати.

"Няма да позволяваме центрове за данни да се изграждат в други държави", заяви Тръмп.

Той предупреди, че американските компании, които решат да инвестират в подобни съоръжения зад граница, ще бъдат изправени пред "огромен данък".

Президентът не представи подробности за планираните ограничения и призна, че все още не е запознал дори собствените си сътрудници с намерението си. Не стана ясно какъв ще бъде размерът на налога и дали бъдещите мерки ще засегнат вече започнати проекти.

Същевременно Тръмп призова американците да подкрепят изграждането на центрове за данни в своите общности, но да настояват инвеститорите да предоставят финансови ползи за местните жители.

"Трябва да се възползвате от центровете за данни. Накарайте ги да ви плащат, да плащат на вашата общност, но не ги спирайте", подчерта американският президент.

Изявлението идва на фона на мащабните инвестиции в технологична инфраструктура, необходима за развитието на изкуствения интелект и облачните услуги.

Тръмп вече беше отправял подобен призив към американските общности преди междинните избори, настоявайки местните власти да използват интереса на инвеститорите, вместо да блокират изграждането на нови съоръжения.

Сега президентът постави въпроса и в контекста на американските инвестиции зад граница, като обяви намерение да насърчи компаниите да изграждат тази инфраструктура в САЩ.

Защо републиканците загубиха изборите

По време на пресконференцията Доналд Тръмп коментира и тежкото поражение на Републиканската партия на междинните избори. Президентът заяви, че резултатите щели да бъдат съвсем различни, ако самият той е участвал пряко в надпреварата.

В седмиците преди вота Тръмп многократно призоваваше избирателите да гласуват така, сякаш неговото име присъства в бюлетината. Целта му беше да предотврати традиционните загуби, които управляващата партия често понася на междинни избори.

След победата на демократите обаче американският лидер отново настоя, че личното му участие би променило резултата.

Той изрази разочарование, че избирателите не са били убедени в икономическите постижения на неговата администрация. Като пример посочи плановете на автомобилните производители да разширяват производството си на американска територия.

"Не мисля, че успяхме да предадем това послание преди изборите, но жалко", заяви президентът.

Тръмп отправи критики и към собствената си партия, като посочи, че републиканското мнозинство в Конгреса не е успяло да прокара част от желаните от него законодателни мерки.

"Хората смятаха, че Републиканската партия не се отнесе добре с мен, защото не успя да приеме нещата, които исках", заяви той.

Президентът свърза изборното поражение както с недостатъчно убедителното представяне на икономическите резултати, така и с липсата на подкрепа за част от инициативите му от страна на републиканците.

След изборите демократите се подготвят да поемат контрола върху двете камари на Конгреса през януари, което ще промени възможностите на Белия дом да прокарва законодателната си програма.

Последни законодателни битки преди смяната на Конгреса

Доналд Тръмп очерта и законодателните приоритети, които иска да бъдат изпълнени през оставащите месеци на републикански контрол върху Конгреса.

Сред най-важните инициативи президентът посочи реформата на разрешителните процедури, която според него ще облекчи бизнеса и ще донесе преки финансови ползи на американските домакинства.

Той съобщи, че законодателството е преминало важен етап в Сената и предстои да бъде разгледано от Камарата на представителите.

"Снощи историческо законодателство за реформа на разрешителните процедури премина през Сената. Това е едно от най-големите неща, които ще видите. Това е голяма работа", заяви Тръмп.

Президентът посочи, че приемането на реформата може да доведе до съществени икономии за американските граждани.

"Сега отива в Камарата и ако бъде приет, прогнозите са, че ще върне поне 1300 долара годишно в джобовете на трудолюбивите американци", подчерта той.

Тръмп изрази увереност, че законодателството може да бъде окончателно одобрено, преди да приключи настоящият период на републикански контрол върху двете камари.

Американският лидер включи сред останалите си приоритети увеличаването на подкрепата за въоръжените сили и подобряването на системата за управление на въздушното движение.

Президентът заяви, че иска тези мерки да бъдат придвижени възможно най-бързо, докато Републиканската партия все още разполага с мнозинство в Конгреса.

През януари демократите трябва да поемат контрола както върху Камарата на представителите, така и върху Сената след убедителната си победа на междинните избори. Така на Тръмп остават само няколко месеца, през които неговата партия продължава да контролира законодателната власт.