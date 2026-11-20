Турция стана първата страна, която добави безпилотен изтребител към въоръжението си, след като първият боен самолет "Къзълелма" беше доставен на силите за сигурност.

Президентът Ердоган обяви 20 ноември като исторически ден за неговата родина. По думите му, една голяма мечта се е превърнала в реалност.

Проектиран за ниска радарна видимост и висока маневреност, "Къзълелма" има максимално тегло при излитане от 8,5 тона и полезен товар от 1,5 тона, поместен във вътрешен отсек за оръжия.

Самолетът може да достигне максимална скорост от 0,9 Маха, или 90% от скоростта на звука, и да остане във въздуха повече от три часа.

Според компанията "Къзълелма" е първият безпилотен боен самолет, който сваля въздушна цел, открита от собствения му активен електронно сканиран радар, използвайки произведена в страната ракета "въздух-въздух".

Концептуалните изображения на "Къзълелма" бяха публикувани през юли 2021 г., а производството започна през март 2022 г. Първият му полет беше осъществен през декември 2022 г., изпреварвайки плановете на компанията за 2023 г.

На фона на технологичния напредък на Турция, България все още очаква да получи всички поръчани изтребители F-16 Block 70 от първата си сделка със Съединените щати.

Страната ни закупи осем самолета през 2019 година, но доставките им се забавиха спрямо първоначалния график.

Впоследствие България поръча още осем машини, с което общият брой на договорените изтребители достигна 16.

Паралелно с доставките продължава и подготовката на българските военни пилоти и технически специалисти, които трябва да усвоят управлението и поддръжката на новите самолети. Обучението се провежда поетапно, включително в Съединените щати, като пълноценното въвеждане на F-16 в експлоатация изисква не само доставката на машините, но и достатъчно подготвени екипажи, наземен персонал и необходимата инфраструктура.

Така, докато Турция развива собствена безпилотна бойна авиация, България все още преминава през процеса на модернизация на Военновъздушните си сили с американски пилотируеми изтребители. Двете програми са различни по предназначение и технологична концепция, но показват колко различни са темповете и мащабите на развитие на военната авиация при нас и при съседите.