След два исторически дни в Шънджън, президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин, вдигнаха тостове на официалната вечеря, после очертаха първите контурите на бъдещия свят, а анализаторите заговориха за раждането на нов център на властта - Г-3.

Историческият тристранен разговор в уединената резиденция „Килин“ премина без присъствие на съветници, но с ясен сигнал към планетата, че големите решения вече се взимат в тесен кръг, далеч от традиционните западни формати.

Срещата завърши със съвместна декларация за мир и четири точки на съгласие. Те включват потвърждение, че ядрена война никога не бива да се води, съгласие за увеличаване на производството и доставките на петролни продукти, и гарантиране на стабилността на световните енергийни маршрути, воля за преструктуриране на ООН и предупреждение към Международния наказателен съд да не злоупотребява със своята юрисдикция. Европейските лидери, големите отсъстващи от срещата, предупредиха за риск от нова „Ялта“.