Великобритания и Европейският съюз подготвят ново споразумение, което може значително да улесни младите хора, желаещи да учат, работят и живеят от двете страни на Ламанша. До 100 000 европейци годишно биха могли да получат достъп до специален режим за пребиваване във Великобритания, като аналогична възможност се предвижда и за младите британци в ЕС. Темата е сред основните въпроси на днешната среща на върха между Лондон и Брюксел. За предстоящите разговори съобщава Би Би Си.

Нова възможност за младите европейци

Британският премиер Анди Бърнам ще разговаря в Брюксел с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Основният акцент е създаването на механизъм за младежка мобилност, който да улесни достъпа до образование и трудовия пазар. Ако бъде договорен, той ще даде нови възможности и на младите българи, които след Брекзит се сблъскват с по-сложни условия за пребиваване и работа във Великобритания.

Предвиденият годишен обхват е до 100 000 души, но окончателните условия и изисквания към кандидатите предстои да бъдат уточнени. Засега не става дума за възстановяване на свободното движение на хора в предишния му вид.

Университетските такси остават проблем

Един от най-спорните въпроси в преговорите са таксите за обучение на европейските студенти в британските университети. След Брекзит условията за гражданите на ЕС се промениха и много от тях загубиха достъпа до по-благоприятния режим на обучение.

Лондон и Брюксел обсъждат също облекчения в търговията с храни и разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността.

Разговорите се провеждат близо седем години след излизането на Великобритания от ЕС. Двете страни търсят начини да подобрят икономическите и политическите си отношения, като същевременно запазят основните договорености, постигнати след Брекзит.