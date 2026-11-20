Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде неочаквано приятелски отговор на Илон Мъск, след като милиардерът публично се дистанцира от движението МАГА и изрази съжаление за огромните суми, похарчени в подкрепа на републиканците. Въпреки политическите различия американският лидер заяви, че продължава да смята собственика на "Тесла" и "СпейсЕкс" за свой приятел. Тръмп обаче отправи и предупреждение към хората, които се отклоняват от принципите на движението му.

Размяната на изявления идва след сериозното поражение на Републиканската партия на междинните избори в САЩ.

Тръмп: Илон има много добри намерения

В телефонно интервю за Ен Би Си Нюз американският президент беше попитан за изявленията на Мъск, който обяви, че вече не се определя като част от движението МАГА - съкращение от лозунга "Да направим Америка отново велика".

"Той е мой приятел", отговори Тръмп, без да се разграничава от милиардера, който беше сред най-големите му политически поддръжници през последните години.

Президентът обаче подчерта, че за него МАГА има ясно политическо съдържание и предупреди, че дистанцирането от неговите принципи невинаги носи успех.

"За мен МАГА означава нещо много конкретно и когато хората се отклоняват от него, не им се получава много добре", заяви Тръмп. След това той веднага смекчи тона към Мъск и припомни близките им отношения.

"Но Илон е... Илон има много добри намерения. Искам да кажа, той беше с мен през цялото време, пътуваше с мен", добави американският президент.

Аксиос отбелязва, че въпреки публичното дистанциране на Мъск от движението президентът продължава да го възприема като свой съюзник.

Мъск: Не съм част от МАГА

Повод за реакцията на Тръмп стана участието на Илон Мъск в организирания от "Ню Йорк таймс" форум DealBook на 18 ноември. Там милиардерът направи изявление, което привлече вниманието на американските медии.

"Не съм част от МАГА", заяви Мъск, който доскоро демонстрираше открито принадлежността си към движението на Тръмп.

Той обясни, че не е сигурен какво точно означава МАГА в настоящия политически контекст. Според него принадлежността към едно политическо движение не бива да предполага безусловно съгласие с всички решения на определена партия.

"Ако това означава нещо като сляпо придържане към набор от политики на Републиканската партия, тогава аз определено не го споделям", подчерта милиардерът.

Мъск определи собствените си политически възгледи като сравнително умерени. Той допусна, че разделението на властта между двете големи американски партии може да бъде полезно за страната, тъй като създава механизми за взаимно ограничаване и контрол.

Промяната в тона му е особено забележителна на фона на предишните му изявления. На предизборен митинг през 2024 г. той обяви: "Аз не съм просто МАГА, аз съм мрачен, готически МАГА". Тогава милиардерът често се появяваше с характерната шапка с надпис МАГА и активно подкрепяше кампанията на Тръмп.

Близо 500 милиона долара и тежко разочарование

Една от най-обсъжданите части от интервюто на Мъск беше признанието му за огромните средства, които е вложил в подкрепа на републиканските кандидати на междинните избори през ноември 2026 г.

По данни на "Файненшъл таймс" милиардерът е похарчил над 470 милиона долара за предизборни кампании на републиканци, като общата сума се доближава до половин милиард долара. Въпреки финансовата му подкрепа партията загуби контрола както над Камарата на представителите, така и над Сената.

"Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари и не видях особени резултати", призна Мъск.

Той допусна, че без финансовата му подкрепа представянето на републиканците е можело да бъде още по-слабо. Въпреки това заяви, че ако можеше да върне времето назад, вероятно би отделил по-малко средства за политическите кампании.

Милиардерът направи и по-общо заключение за влиянието на големите дарители върху политическия живот в САЩ. Според него изборните резултати показват, че огромните финансови ресурси сами по себе си не могат да гарантират победа.

От Белия дом до политическото дистанциране

Отношенията между Доналд Тръмп и Илон Мъск преминаха през няколко важни етапа през последните две години. През президентската кампания през 2024 г. милиардерът предостави над 250 милиона долара в подкрепа на Тръмп и неговите политически съюзници. Той участваше в митинги, придружаваше бъдещия президент и се превърна в едно от най-разпознаваемите лица около Републиканската партия.

След завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. Мъск получи водеща роля в инициативата за повишаване на ефективността на федералната администрация, известна като DOGE. Под негово ръководство бяха предприети мащабни съкращения на служители и програми с цел ограничаване на държавните разходи.

Работата му предизвика сериозни политически спорове, а отношенията между двамата преминаха и през периоди на публично напрежение. Въпреки това Мъск продължи да подкрепя републиканските кандидати, включително с огромни финансови средства на последните междинни избори.

Любопитното е, че милиардерът направи новите си изявления от Китай, където беше част от американската делегация, придружаваща Тръмп по време на посещението му за срещата с Владимир Путин и Си Цзинпин.

Самият Тръмп коментира думите му, докато се завръщаше от Азия. В интервюто за Ен Би Си Нюз той не постави под съмнение личното им приятелство, въпреки разминаването в политическите позиции.