Още в първия ден от първите си археологически разкопки студентка във Великобритания направи откритие, за което мнозина нейни колеги мечтаят през цялата си кариера. Под земята тя намери изящна римска златна верижка, запазена толкова добре, че според специалистите, ако беше цяла, би могла да се носи и днес.

Неочакваната находка се оказа само началото. По време на учебни разкопки в долината Редсдейл, графство Нортъмбърланд, студенти от Университета в Нюкасъл откриха множество предмети от времето на Римската империя – бижута, монети, военни принадлежности, надписи и скъпоценен камък с изображението на върховния римски бог Юпитер.

Разкопките са проведени през лятото на 2026 г., а резултатите бяха представени от университета на 18 ноември. В тях са участвали 52-ма първокурсници, разделени на две групи, всяка от които е работила на терен по две седмици.

Най-вълнуващият момент настъпил, когато студентката Елиз Залу открила част от римска златна верижка с дължина около 7 сантиметра.

„Да намеря златната верижка беше почти нереално, особено като се има предвид, че това беше първият ден от първите ми разкопки. Не очаквах да открия нещо подобно през цялата си кариера, така че определено беше изненада“, разказва младата жена.

Бижуто е изработено чрез сложна техника на преплитане на златни халки, известна като loop-in-loop. Вместо обикновени кръгли звена майсторите оформяли халките като осмици, прегъвали ги и ги вплитали една в друга.

Подобни предмети обикновено се изработвали от злато с изключително висока чистота и били свързани със заможни хора, високопоставени военни и техните семейства.

Според д-р Ерик Турини от Университета в Нюкасъл откриването на златен предмет е рядко преживяване дори за археолозите с десетилетия опит.

„Един първокурсник да открие толкова добре запазена римска златна верижка още в първия си ден в изкопа е наистина забележително“, коментира той.

Същия ден друга студентка-Шанън Ууд, попаднала на сгънато парче олово с частично запазен надпис на латински.

Учените предполагат, че то може да е служило като търговски печат, свързан с данъци, собственост или придвижването на стоки за римската армия.

Съществува обаче и по-любопитна възможност – оловният лист да е съдържал лично послание или дори проклятие.

В Римската империя хората понякога изписвали молитви, оплаквания, молби и проклятия върху тънки оловни пластини, сгъвали ги и ги оставяли на свещени места.

Предстои специалистите да изследват надписа по-подробно, за да установят предназначението му.

Военно украшение със следи от позлата

Още на следващия ден студентката Меган Потър открила бронзова украса от римско военно снаряжение, върху която все още личали следи от златна позлата.

Предметът вероятно е бил прикрепен към военен колан, конска сбруя или ножница за меч.

Археолозите смятат, че подобно украшение е принадлежало на кавалерийски офицер или друг високопоставен човек. Изящната изработка и позлатата подсказват, че собственикът му е демонстрирал богатство и положение в армейската йерархия.

Скъпоценен камък с Юпитер

През последната седмица на разкопките Мейзи Уотмъф и Зоуи Юил открили още една впечатляваща находка – инталия от карнеол, скъпоценен камък с гравирано изображение.

Върху него е изобразен Юпитер, върховният бог в римската митология, със скиптър и малка фигура на богинята на победата Виктория. В краката му стои орел.

Такива гравирани камъни обикновено се поставяли в пръстени и се използвали като лични печати за удостоверяване на документи.

Находката е четвъртата подобна от археологическия обект.

„Беше толкова вълнуващо да открием инталията“, споделя Мейзи, за която работата на терен се оказала ценен първи досег с професията.

Кой е живял край северната граница на Римската империя?

Освен ценните предмети студентите открили монети, върхове на копия, аксесоари за облекло и керамични съдове с надписи.

Особено любопитен е съд, върху който е издраскано името „Мартинус“ или негова съкратена форма. Още няколко керамични фрагмента носят същото име, което навежда археолозите на мисълта, че предметите може да са принадлежали на човек, живял или работил в района преди близо две хилядолетия.

Редсдейл се намира недалеч от прочутия Адрианов вал – укрепената граница на Римската империя в Северна Британия.

Университетът в Нюкасъл изследва обекта от началото на 90-те години на миналия век. Настоящият проект, започнал през 2021 г., проучва останките на две големи укрепени зони, сгради, пътища и следи от производствена дейност.

„Тези находки са вълнуващи не само заради качеството си, но и заради историите, които разказват“, обяснява ръководителят на разкопките Ричард Карлтън.

Според него откритията помагат да се възстанови картината на ежедневния живот по северната граница на империята – място, където са се срещали войници, търговци, занаятчии, семейства и местни общности