Нов удар по джоба на пушачите идва с новата година. Властта увеличава на акциза върху цигарите догодина. Това ще вдигне цената им средно с 12 цента на кутия.

Припомняме ви, че през август акцизът беше вдигнат с 6% на 120 евро. Следващият ръст ще е през март догодина, а от 1 януари 2028 г. е предвидено акцизът на 1000 къса цигари да бъде 132 евро.

Димитър Събев, икономист от Института за икономически изследвания към БАН, изследва как цените влияят на пушачите в Европа и у нас.

"Преди беше по 15 и 20 стотинки, сега е по 10-15 цента. С тези увеличения пушачите нямат стимула, нямат амбицията да се откажат и по такъв начин държавата събира парите си, но хората, но хората продължават да пушат", казва той пред bTV.

Над 12% са данъчните приходи от тютюн

"Над 12% от данъчните приходи в България идват от тютюн. Това е съпоставимо с данъка върху корпорациите", пресмята Събев.

Според икономиста при следващото поскъпване с около 12 цента средно на кутия около 15 хиляди души биха се отказали. Ако цената скочи рязко с 30–40 цента, тогава е възможно стотици от пушачите да изберат живот без дим.

Всеки трети българин пуши

България обаче остава лидер по дневна употреба на цигари и никотинови изделия, показват данните на Евростат. В същото време днес НСИ излезе също със статистика. Според нея всеки трети българин пуши.

Около 1,85 млн. българи, или 33,1% от населението над 15 години, пушат ежедневно или понякога. Всекидневните пушачи са 28,5%. Тютюнопушенето остава значително по-разпространено сред мъжете - 40,1%, срещу 26,7% при жените. В сравнение с 2019 г. обаче делът на непушачите се е увеличил от 63,8% на 66,9%.

Особено високи са стойностите във възрастовата група между 45 и 64 години, където пушат 53,3% от мъжете и 40,1% от жените. Сред младите между 15 и 24 години всеки пети употребява тютюневи изделия. Данните сочат още, че всеки четвърти българин е изложен ежедневно на тютюнев дим в затворени помещения.

Сметките на властта

Сметките на властта са през 2027 г. да бъдат събрани 220,2 млн. евро допълнителни приходи в бюджета, посочват от Министерството на финансите.

Асоциацията на тютюневата индустрия не се противопоставя на по-високия акциз, става ясно от позицията им до bTV.

"Подходът на МФ за поддържане на дългосрочен календар за поетапно и постепенно повишаване на ставките предоставя предвидимост за бизнеса, потребителите и държавата, и ще осигури плавен преход към очакваните нови по-високи нива на облагане на продуктите в бъдеще при приемането на новата акцизна директива в ЕС", гласи позицията.