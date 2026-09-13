Нов удар по пушачите влиза в сила от днес
Акцизът вдига стандартна кутия с поне 13 евроцента без ДДС, а държавата очаква 155,9 млн. евро допълнителни приходи
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Акцизът вдига стандартна кутия с поне 13 евроцента без ДДС, а държавата очаква 155,9 млн. евро допълнителни приходи
Домашна ракия без етикети, хиляди тютюневи изделия и стотици вейпове попаднаха в ръцете на разследващите
В настоящия проект се въвежда само и единствено размер на дължимата продуктова такса за тютюневи изделия с филтри
Промените в закона ще влязат в сила след обнародването им в Държавен вестник
Възможното отрицателно въздействие на различни регулации като тези за обикновените опаковки на цигарите и забраните на определени съставки върху произ...
Сериозни глоби ще има за животновъди и пастири в община Сатовча, ако стоката им е пусната на паша в опасни заради химикали тютюневи ниви. Кметът Арбен...
София. Седем нови марки цигари се появиха на българския пазар от началото на настоящата 2014 г. Това сочи справка в публичния регистър за тютюневите и...
Забрана на тънките папироси ще повиши търсенето им на черния пазар, казват от Industry Watch