Не само висока концентрация на алкохол, но и следи от наркотични вещества са открити в кръвта на вече бившия граничен полицай Емил Георгиев, обвинен за тежката катастрофа в Драгоман, при която загина 18-годишната Милена. Новите данни от назначените експертизи бяха огласени в съдебната зала на Софийския окръжен съд, където магистратите разглеждат искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Резултати от кръвната проба и пътни нарушения

Според представените в хода на заседанието резултати от химико-токсикологичната експертиза в кръвта на Георгиев са отчетени 1,58 промила алкохол. Освен това пробата е реагирала положително и на тетрахидроканабинол (ТХК) - активното вещество в канабиса, което показва употреба на марихуана преди фаталния инцидент.

По време на заседанието стана ясно още, че обвиняемият не е бил изряден водач и в миналото. Справката за неговото досие на пътя показва, че бившият служител на "Гранична полиция" има регистрирани три предишни нарушения за превишена скорост.

Очаква се решението на съда

След изслушване на доводите на държавното обвинение и защитата съдебният състав на Софийския окръжен съд се оттегли на съвещание, за да прецени дали да остави Емил Георгиев за постоянно в ареста.

Припомняме, че след трагичния инцидент в Драгоман Георгиев беше отстранен от системата на МВР. Срещу него е повдигнато обвинение за причиняване на смърт на пътя при особено тежки обстоятелства - след употреба на алкохол и наркотични вещества, за което законът предвижда тежко наказание лишаване от свобода.