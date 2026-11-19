Невероятна кражба остави почти без пътни знаци новоремонтирано шосе край Пловдив. Апаши успели да задигнат цели 68 табели от близо петкилометрова отсечка между селата Ахматово и Поповица, и то броени дни преди официалното й откриване. Някои от знаците били изтръгнати заедно със стълбовете, а други направо отрязани. Куриозният случай предизвика недоумение сред местните власти, които се принудиха спешно да възстановяват сигнализацията, съобщи Нова телевизия.

Отмъкнали почти всичко по пътя

За необичайната кражба алармира кметът на община Садово Димитър Здравков. Той научил за посегателството от представители на строителната фирма, която извършва ремонта на шосето. Оказало се, че крадците са действали толкова мащабно, че са оставили почти цялата отсечка без необходимата сигнализация.

"Срязани или извадени са почти всички знаци по близо петкилометровото трасе, като сред малкото останали са входно-изходните указателни табели на двете села", разказа Здравков пред Радио Пловдив.

Сред откраднатите има забранителни и ограничителни знаци, които са важни за безопасността на движението. Извършителите не се задоволили само с отвиване на металните табели, а на места изтръгвали целите конструкции от земята.

Още по-любопитното е, че част от сигнализацията вече била крадена и възстановявана. "Някои знаци са крадени по няколко пъти и фирмата ги е подменяла", обясни кметът пред Нова телевизия.

Бетонираха новите знаци заради крадците

Кражбата създала сериозни затруднения за изпълнителя на ремонта, тъй като за четвъртък, 19 ноември, е насрочен оглед на приемателната комисия, която трябва да разреши пускането на пътя в експлоатация.

Вместо да приключи спокойно строителните дейности, фирмата била принудена спешно да поставя нови знаци на мястото на изчезналите. Този път обаче били взети допълнителни мерки - новите съоръжения са циментирани, за да се затрудни евентуалното им повторно открадване.

По първоначални оценки стойността на отмъкнатите знаци надхвърляла 3400 евро без разходите за монтаж. Според последната информация, съобщена от Нова телевизия, общите щети вече възлизат на около 4800 евро.

Кметът Димитър Здравков уточни, че и преди в района са изчезвали пътни знаци, но никога в подобни мащаби. Полицията е уведомена за посегателството, а подмяната на сигнализацията е за сметка на строителната фирма.

Към 19 ноември липсващите знаци вече са възстановени и се очаква приемателната комисия да извърши огледа, необходим за официалното въвеждане на отсечката в експлоатация.