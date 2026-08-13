Кибер ударът на десетилетието. Хакери източиха гигабайти тайни за милиарди

Европейските индустриални гиганти „Филипс“ (Philips) и „Шел“ (Shell) станаха поредната жертва на мащабна дигитална атака, извършена от страховитата хакерска група Cl0p. Дръзкият киберудар бе официално потвърден, след като самите престъпници се похвалиха с плячката на своя уебсайт, предизвиквайки трусове в корпоративния свят. Кибер бандидите успяха да източат гигабайти с тайни, които струват милиарди.

Инженерни чертежи и секретни планове на тезгяха

Групировката Cl0p, известна с безмилостните си рансъмуер атаки, е успяла да пробие защитите и да източи огромни количества чувствителна информация. Според твърденията на хакерите, от петролния колос „Шел“ са задигнати около 89 гигабайта данни, включително ценни инженерни чертежи, снимки на обекти и планове на стратегически проекти. От технологичния лидер „Филипс“ пък са откраднати 13,5 гигабайта технически планове и схеми в PDF формат. И двете компании веднага мобилизираха експерти и екипи по сигурността, за да разследват мащаба на пробива. От „Филипс“ побързаха да успокоят, че инцидентът е засегнал единствено конкретен корпоративен сървър с вътрешни данни и няма опасност за информацията на техните клиенти.

Новата ера на престъпността: Обирите вече са дигитални

Този пореден тежък удар ясно показва, че традиционните престъпления и класическите банкови обири вече остават в миналото. Модерните бандити не носят маски и оръжия, а атакуват с код от разстояние, превръщайки дигиталната среда в новото бойно поле. Съвременните обири са насочени изцяло към виртуалното пространство, където информацията е по-ценна от златото, а бизнесът е принуден да инвестира милиарди в киберзащита, за да оцелее в ерата на дигиталния терор.