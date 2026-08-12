Тежки смъртни заплахи заливат убийците на Георги Кузев

Дяволът не е злото, а символ и олицетворение на свободната воля.

Такива постове споделят младежите, убили и изтезавали Георги Кузев в Пловдив, установи проверка на “България Днес”.

От публикациите на обвиняемите става ясно, че са почитали сатанизма и са отдавали почит на дявола, както го наричат самите те “Черният лорд”.

“Думите “добро” и “зло” важат само пред грешния Бог. Черният лорд е извън подобни възприятия”, гласи пост на един от главатарите на групата, който реално има и най-голямо участие в изтезанията върху Георги, довели до смъртта му.

Смятат, че сатаната не е зло, а символ на свободната воля

Почитането на дявола е тясно обвързано с престъплението им, което убийците определят като свободна воля, която им е гарантирана от “Черният лорд”, който ги защитава в същото време. Една от девойките – Михаела, е почитала един от най-известните серийни убийци и изнасилвачи в Америка – Рикардо Рамирез. Килърът също е почитал дявола и се е оправдавал с вярата си в него (виж карето).

Като цяло групата се е обединявала в слушането си на хеви метъл групи със сатанистки текстове на част от песните. Предстои да им бъдат направени психиатрични експертизи, които да покажат дали малолетните убийци имат проблеми, което не би било учудващо, съдейки по проявения от тях садизъм спрямо Георги Кузев.

Георги Кузев е изтезаван над 1 час от младежите

Петимата младежи бяха оставени за постоянно в ареста, а вчера стана ясно, че те няма да обжалват мярката си за неотклонение. Може би предпочитат да останат зад решетките, защото ги е страх от гнева на обществото и потенциална вендета срещу тях.

“България Днес” откри множество заплахи срещу живота им, отправени срещу тях в социалните мрежи. Под снимки на Михаела множество хора изливат гнева си и искат да убият както нея, така и приятелите й.

“Мечтая си за едни десетина минути с цялата ви отпадъчна групичка. Нямате право да тровите въздуха и да съществувате! А за теб – миндил недоносен, ужасът тепърва започва!”, пише потребител с инициали М. И.

“Мръсен боклук! Бог да ви накаже всичките!”, пише И. Б.

Е. К. директно пожелава смъртта на Михаела: “Изрод гаден, гнусен, дано умреш в адски мъки!”

“Долна мърша и боклук недоносен да умрете в мъки ти и твоите недоносени приятели олигофрени, които причинихте това на човека, без да ви мигне окото. Господ бави, но не забравя и вижда всичко, сган мръсна гнусна”, желае им смъртта В. Р.

Жена с инициали Л.В. Диана също иска групата младежи да гинат в мъки.

“Бог да те накаже заедно с групичката ви. Ръцете ви да изсъхнат, вода да не може да пиете, очите ви да ослепеят, слънце да не видите. Той гние под земята, вие да гниете на земята – пред очите на “добрите” ви родители, та цял живот да страдат както сестричката му”, излива гнева си Диана.

“Дано не оцелее нито един от вас, мърши скапани”, “Молете се да не излизате, там ще ви се стори песен или ако излезете, се затрийте сами, защото ще има “ловци” за вас”, “Нямаш представа какво те чака, само излез навън, кучко! И приятелите ти и теб ще ви чакам, кучко! Ще ви дам аз един Бог, само не забравяй, че има по-откачени от вас”, “Изчадие, дано те разчекват бавно и мъчително всеки ден”, са част от другите послания.

Подобните коментари са стотици, но няколко се отличават. Например този на Людмил Стоянов, който казва на всички, които заплашват Михаела и групата й и желаят смъртта им, че това мислене не се различава от тяхното.

“До всички, които желаят смъртта й и тази на другарчетата й – не забравяйте, че и те са желали нечия смърт, която са счели за оправдана. Много внимателно се вгледайте в себе си – как влияете на околните и какви ги вършите на свой ред”, пише Стоянов.

Надали тези заплахи ще бъдат разследвани, защото в подобни случаи социалните мрежи винаги гръмват и хората искат наказания за подобни убийци.

Разследването продължава и е напълно възможно делото впоследствие да се гледа при закрити врата, защото килърите са непълнолетни и могат да бъдат разкрити подробности от личния им живот.

Самата Михаела, която е една от основните мишени на заплахите, почита и възхвалява серийния убиец Рикардо Рамирез. Обърканата девойка дори си е била сложила негова снимка на своя профил в социалните мрежи.

Рикардо Рамирез, по-известен като Нощният ловец, е един от най-жестоките американски серийни убийци, изнасилвачи и крадци. Той тероризира района на Лос Анджелис и Сан Франциско през средата на 80-те години (1984-1985 г.).

Рамирез, който очевидно е герой и кумир в очите на Михаела, е осъден за 13 убийства, 11 изнасилвания и сексуални посегателства, 5 опита за убийство и 14 кражби, придружени с насилие.

Признат е за виновен за 13 убийства, 5 опита за убийство, 11 сексуални посегателства и 14 кражби с взлом.

Рикардо Рамирез е сериен изнасилвач и убиец, почитан от Михаела и бандата й

Рамирез е известен с това, че няма определен профил на жертвите си. Той издевателства и убива жени, мъже и деца на възраст между 9 и 79 години.

Серийният килър се промъква в домовете на жертвите си през нощта през отключени врати или прозорци и проявява изключително жестокост.

Рамирез открито демонстрира привързаност към сатанизма, дори и по време на самия процес срещу него. По време на делата показва изрисувани пентаграми на дланите си и крещи “Слава на сатаната!”. Подобно на Михаела и другите младежи, които изтезаваха и убиха Георги на Младежкия хълм в Града под тепетата.