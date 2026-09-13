Тежки обвинения към Андреа. Тя побесня
Коя е причината за възникналото напрежение около певицата
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Коя е причината за възникналото напрежение около певицата
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Месеците до септември ще са тежки за България и Европа, каза бившият финансов министър
То е с 56 % изгаряния по тялото и лекарите от клиниката по термични изгария в университетската болница "Св.Георги" в Пловдив втори ден се борят за жив...
Олекотяване на материала по литература, предлагат учители и директори Не можем да товарим българския ученик с всичко, което е създадено от наши и чуж...