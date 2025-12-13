Тежки дербита за Купата на България ПРОГРАМАТА

Diema Sport
12:00 Славия - ЦСКА 1948, Купа на България
15:00 Спартак Варна - Ботев Пловдив, Купа на България
18:00 ЦСКА - Локомотив София, Купа на България
Diema Sport 3
14:00 Карлсруе – Падерборн, Втора Бундеслига
17:00 Челси – Евертън, Висша лига
19:30 Байер Леверкузен – Кьолн, Бундеслига
21:30 Хановер – Бохум, Втора Бундеслига
Nova Sport
14:00 Арминия – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига
16:30 Айнтрахт – Аугсбург, Бундеслига
20:00 Метц – ПСЖ, Лига 1
22:05 ФК Париж – Тулуза, Лига 1
Diema Sport 2
14:30 Норич – Саутхемптън, Чемпиъншип
17:00 Ливърпул – Брайтън, Висша лига
19:30 Бърнли – Фулъм, Висша лига
22:00 Арсенал – Уулвърхемптън, Висша лига
Max Sport 4
15:00 Атлетико Мадрид – Валенсия, Ла Лига
17:15 Майорка – Елче, Ла Лига
19:30 Барселона – Осасуна, Ла Лига
22:00 Хетафе – Еспаньол, Ла Лига
Max Sport 3
16:00 Торино – Кремонезе, Серия А
19:00 Парма – Лацио, Серия А
21:45 Аталанта – Каляри, Серия А
RING
21:00 ПСВ Айндховен – Хераклес, Ередивизии
23:00 Спортинг Лисабон – Авеш, Примейра лига
