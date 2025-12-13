Тежки дербита за Купата на България ПРОГРАМАТА

Diema Sport

12:00 Славия - ЦСКА 1948, Купа на България

15:00 Спартак Варна - Ботев Пловдив, Купа на България

18:00 ЦСКА - Локомотив София, Купа на България

Diema Sport 3

14:00 Карлсруе – Падерборн, Втора Бундеслига

17:00 Челси – Евертън, Висша лига

19:30 Байер Леверкузен – Кьолн, Бундеслига

21:30 Хановер – Бохум, Втора Бундеслига

Nova Sport

14:00 Арминия – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига

16:30 Айнтрахт – Аугсбург, Бундеслига

20:00 Метц – ПСЖ, Лига 1

22:05 ФК Париж – Тулуза, Лига 1

Diema Sport 2

14:30 Норич – Саутхемптън, Чемпиъншип

17:00 Ливърпул – Брайтън, Висша лига

19:30 Бърнли – Фулъм, Висша лига

22:00 Арсенал – Уулвърхемптън, Висша лига

Max Sport 4

15:00 Атлетико Мадрид – Валенсия, Ла Лига

17:15 Майорка – Елче, Ла Лига

19:30 Барселона – Осасуна, Ла Лига

22:00 Хетафе – Еспаньол, Ла Лига

Max Sport 3

16:00 Торино – Кремонезе, Серия А

19:00 Парма – Лацио, Серия А

21:45 Аталанта – Каляри, Серия А

RING

21:00 ПСВ Айндховен – Хераклес, Ередивизии

23:00 Спортинг Лисабон – Авеш, Примейра лига

