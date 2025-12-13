Лионел Меси отиде в Индия и стана много страшно

Звездният футболист Лионел Меси, заедно със съотборниците си Луис Суарес и Родриго Де Пол, пристигна в Индия, където откриват паметник, издигнат в негова чест. Това е в град Кълката.

Индиън таймс пише, че футболната легенда е била посрещната още на летището от огромна тълпа.

При пристигането си на стадион Солт Лейк, за да се срещне с феновете, той предизвикал невероятен хаос.

Феновете, платили баснословна сума за билети, са искали да видят футболната икона на живо. Кръгът от клубни служители, охранители и медийни представители около Меси, Суарес и де Пол обаче не е позволил на феновете да се доближат до звездата преди да слезе на терена.

Виждайки освирепялата тълпа, Лео и останалите играчи напуснали игрището само 10 минути след пристигането.

Разочарованите феновете започнали масово да разбиват стадиона, хвърляли столове, мятали бутилки на терена, а после излезли из целия град да протестират.

Нямаше информация дали въобще е открит паметника. Хубавото е, че няма жертви в този неописуем хаос и паника.

