Слот решава съдбата на Салах до часове

Арне Слот ще проведе разговор с Мохамед Салах за бъдещето на футболиста. Мениджърът на Ливърпул не е дал конкретен отговор дали крилото ще играе в мача от Висшата лига срещу Брайтън.

Холандският специалист отговори на въпрос дали крилото вече е изиграло последния си мач за Ливърпул. Египтянинът не беше включен в състава на отбора за последния мач от Шампионската лига срещу Интер (1-0).

"Ще говоря с Мо днес. Резултатът от този разговор ще определи как ще продължим напред. Трябва да говоря с него. Нямам какво повече да кажа.

Ще говоря с него днес и резултатите от разговора ще определят какво ще получим утре. Миналата седмица говорихме много след мача със Съндърланд. Имаше много разговори между неговите представители и нашите, между него и мен", каза Арне Слот.

Ливърпул и Брайтън ще играят срещу Брайтън на 13 декември в мач от 16-ия кръг на Висшата лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com