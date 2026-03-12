Махат рефер издънка от наряда за Лудогорец - ЦСКА

Съдийската комисия при БФС направи промяна в нарядите за двубоя от 26-ия кръг на efbet Лига между отборите на Лудогорец и ЦСКА, който ще се играе тази събота.

На мястото на асистент-ВАР съдията Мартин Иванов Марков е назначен Тодор Недялков Киров от Варна.

Така пълното назначение за дербито на кръга в елита изглежда по следния начин:

ПФК Лудогорец – ЦСКА София

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Стоян Панталеев Арсов А-ВАР: Тодор Недялков Киров

СН: Кольо Димитров Данев

Марков бе част от ВАР-екипа при двубоя между Левски и Локомотив Пловдив (1:0), след който избухнаха спорове около отсъдената дузпа за сините в края на срещата, пише Тема спорт.

