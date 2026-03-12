В Англия се стреснаха. Шамар в Шампионската лига

Английският футбол и репутацията на Висшата лига за най-силното първенство в света отнесоха сериозен шамар в последните два дни.

Английските отбори окупираха челото на класирането в основната фаза на Шампионска лига, а страната имаше впечатляващите шест отбора в осминафиналите.

След първите мачове от осминафиналите обаче нещата не са особено оптимистични, защото нито един английски отбор не успя да запише победа - 2 равенства и 4 поражения.

Ситуация, която накара "BBC" да определи вторник и сряда вечер като "24 часа, които нараниха репутацията на Висшата лига".

Според водещата медия на Острова, с представянето си в тези 24 часа английските клубове в никакъв случай не са убедили, че представляват най-силното първенство в света, дори напротив.

Получилите се резултати бяха следните:

Галатасарай - Ливърпул 1:0

Атлетико Мадрид - Тотнъм 5:2

Нюкасъл - Барселона 1:1

Байер Леверкузен - Арсенал 1:1

ПСЖ - Челси 5:2

Реал Мадрид - Манчестър Сити 3:0

Любопитното е, че преди началото на тези мачове само Нюкасъл и Тотнъм не бяха фаворити за продължаване напред в своите двойки.

След изиграването на първите срещи и звучния шамар за английските клубове, вече само Ливърпул и Арсенал остават фаворити в двойките си, а шансовете на останалите отбори са съвсем незначителни.

