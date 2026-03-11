Скандалът. И Венци Стефанов коментира дузпата

Президентът на Славия - Венцеслав Стефанов стана поредният футболен деятел, който коментира отсъдената дузпа в полза на Левски, при победата над "сините" над Локомотив Пловдив.

Той бе категоричен, че при подобна ситуация никога не би бил назначен 11-метров наказателен удар в полза на "белите".

Пред "Спортал" той заяви следното:

"За тази дузпа ще кажа, че Славия никога нямаше и няма да получи такава дузпа. Ама като казвам никога - никога.

Дали битката за титлата вече е решена? Не. Има още мачове. Попитайте ме, когато се изиграят мачовете от редовния сезон. След Левски - ЦСКА ще мога да ви кажа".

