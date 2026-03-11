Клоп се завръща и поема този отбор

Юрген Клоп, който е футболен директор на компанията "Ред Бул" от октомври 2024 година, може да се завърне на терена и да стане следващият селекционер на националния тим на Германия, пише вестник "Билд".

В продължение на девет години германецът бе начело на Ливърпул, а напоследък отново го връщат към професията, като името му се споменава начело на Реал Мадрид.

Настоящият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман има договор с федерацията до 2028 година, но според медията Клоп може да застане начело на тима още през това лято след Световното първенство по футбол. Ог германската федерация вече няколко пъти са се свързали с 58-годишния специалист, разкрива агентът му Марк Козике. В "Ред Бул" вече са обмисляли евентуалното му напускане на поста.

