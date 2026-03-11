Букмейкъри.онлайн посочиха фаворитите за Златната топка

Златната топка продължава да бъде най-голямото индивидуално признание във футбола, макар и в последно време да предизвиква повече спорове и противоречия. Последният сезон не беше изключение - мнозина смятаха, че не Усман Дембеле, а Рафиня, Ламин Ямал или Килиан Мбапе трябва да получи отличието. Кои са фаворитите за следващата церемония? Още е рано да се каже категорично, но БУКМЕЙКЪРИ.ОНЛАЙН вече посочват кои са най-вероятните претенденти.

Наградата вече се дава за сезон, а не за календарна година

Не се учудвайте, че вече се говори за Златната топка, дори и да ви се струва рано. Вярно е, че дълги години този приз се даваше в края на календарната година - такава беше оригиналната идея на “Франс Футбол”, която просъществува повече от шест десетилетия. Така например единственият българин, носител на отличието - Христо Стоичков, прегърна Златната топка за цялата 1994-та (знаете какво означава тя за нас), а не сезон 1993/94.

От няколко години насам обаче правилата се промениха. През 2022-ра от “Франс Футбол” обявиха, че променят формулата и оттук-насетне се следят изявите на футболистите в рамките на сезона, който стартира през август и приключва през май или юни. Всички български букмейкъри уточняват, че през 2026-та краят дори ще бъде през юли, тъй като тогава приключва Световното първенство.

Ла Лига излъчва основните претенденти

Като изключим последните трима призьори, в рамките на близо две десетилетия преди това, победителите в анкетата бяха почти винаги представители на испанските клубове. Да, това до голяма степен е епохата на Лео Меси в Барселона и Кристиано Роналдо в Реал Мадрид. Двамата ветерани отдавна не са част от Ла Лига, но според българския портал www.Букмейкъри.онлайн , основните претенденти за Ballon d’Or 2026 отново играят в испанската Примера дивисион.

Мбапе или Ямал - кой има повече шансове?

Мнозина се питат кога най-после ще настъпи моментът Килиан Мбапе да прегърне за първи път наградата. Френският нападател се разгърна като истинска голова машина и дори изравни рекорд на Кристиано Роналдо с екипа на Реал (но за календарна година). В последната класация Мбапе остана едва седми, което беше прието като несправедливо отношение към него от мнозина. А сега при положение, че вкара 38 гола за 33 мача само до края на февруари (при 44 попадения за целия му първи сезон на “Бернабеу”) Килиан изглежда като един от фаворитите.

Втори след Дембеле за 2025-та пък се нареди Ламин Ямал, който се явява основен претендент в следващата класация. Детето-чудо на Барселона, Испания и световния футбол започна да блести все по-ярко след средата на кампанията и нищо чудно да стане най-младият носител на Златната топка.

Титлата в Испания също играе роля

Мнозина смятаха, че последната награда прилягаше на съотборника му в каталунския тим Рафиня. Друг бразилец - Винисиус Жуниор, пък не се е отказал от амбицията да стане №1, след като остана втори за 2024-та. Дали човек от лагера на Реал или Барса ще се открои като фаворит зависи и от това кой ще триумфира с титлата в Ла Лига.

Но и Висшата лига има свои герои

Английското първенство несъмнено е най-скъпоплатеното, а за мнозина и най-атрактивното. Затова често почитателите на футбола от Албиона се чувстват пренебрегнати, когато играчи на отбори от Премиър лийг губят битката за индивидуалния приз. Е, през 2024-та видяхме изключение с Родри (Манчестър Сити), възможно ли е и сега?



При “гражданите” погледите са насочени най-вече към Ерлинг Хааланд. Що се отнася до основния конкурент за титлата, силни игри показват Деклан Райс, Виктор Гьокереш, Букайо Сака, но нито един не изглежда като потенциален реален кандидат. Мохамед Салах също сякаш се размина с илюзията, че някога може да бъде удостоен със Златната топка. Букмейкърите в България не виждат да се откроява явен фаворит от играчите във Висшата лига дори и след преполовяването на кампанията.

Шампионската лига играе решаващо значение

Европейската клубна титла би трябвало да е много по-важна от трофея, в което и да е национално първенство. Видяхме, че това натежа силно при избора на Усман Дембеле - френският нападател беше блестящ при историческия първи триумф на ПСЖ в Шампионската лига. И сега всички онлайн букмейкъри очакват фаворитът да изкристализира след финала за Купата на европейските шампиони на 30 май в Будапеща. Но и това не е всичко.

Нищо няма да е сигурно преди Световното първенство

В година, която се провежда Световната купа на ФИФА, всичко друго остава на заден план. А през 2026 г. феновете се готвят за уникален по рода си шампионат с 48 отбора, който ще приключи през втората половина на юли.

Това означава, че сред претендентите може да се добави и футболист, който не е блеснал толкова ярко по време на клубния сезон. Мондиалът в САЩ, Мексико и Канада може да изстреля всеки играч в съвсем различна орбита, а едва след края му да се говори наистина убедено кой може да спечели Златната топка.

