Победа за Галатасарай край Босфора, отменен гол за Ливърпул

Галатасарай победи Ливърпул с 1:0 в първия 1/8-финален двубой от УЕФА Шампионска лига, игран на стадион Рамс Парк в Истанбул. Единственото попадение падна още в началото на срещата, а домакините успяха да удържат натиска на английския тим до края.

Турският шампион поведе още в 7-ата минута. След изпълнение на корнер Виктор Осимен се извиси и насочи топката към малкото наказателно поле, където Марио Лемина я отклони с глава в мрежата за 1:0.

Пет минути по-късно домакините бяха близо до втори гол. Отново Осимен засече центриране отляво, но този път топката премина покрай вратата.

Гостите реагираха и натиснаха съперника си. В 16-ата минута стражът на турците Угурджан Чакър отрази удар на Флориан Виртц, а малко след това Ибрахима Конате стреля силно от границата на наказателното поле, но топката прелетя над напречната греда.

След почивката Ливърпул продължи да търси изравняването. Доминик Собослай получи две добри възможности за удар, но мерникът му изневери.

В 66-ата минута Юго Екитике пропусна златен шанс. Нападателят пресече подаване към защитата, напредна и остана очи в очи с Чакър, но вратарят спаси.

Четири минути по-късно англичаните стигнаха до попадение след щастлив рикошет в тялото на Конате, но след продължителен преглед с ВАР голът беше отменен заради игра с ръка на защитника, предава gol.bg.

В края на мача домакините също имаха своите моменти. В 87-ата минута Габриел Сара стреля опасно от границата на наказателното поле, но топката премина покрай лявата греда. Малко след това Екитике отигра с глава отблизо, ала топката прелетя над напречната греда.

В добавеното време Коди Гакпо опита далечен удар за гостите, който профуча на сантиметри от лявата греда.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com