Мъри разтърси Галатасарай, но Гьозтепе изпусна сензацията
Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
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Тимът на Станимир Стоилов поведе рано в Истанбул и се бори до края, но шампионът обърна до 3:2
Гостите да черпят с баклава, отърваха се геройски
Единственото попадение падна още в началото на срещата
Страхотен първи мач от плейофите
Турският тим ще играе в плейофите
В минутите преди мача между играчите и техническите щабове на двата отбора възникна напрежение
След близо две десетилетия начело на Челси
Мачът се игра на стадион "Рамс Парк" в Истанбул
Френският съдия Клеман Тюрпен изпусна мача
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Грандът от Истанбул ще плати 75 милиона евро за правата на нападателя
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Сериозен инцидент предшества дербито за Купата на Турция
Преговорите започват следващата седмица
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Пропадането за "червените дяволи" продължава
Али Соу може всеки момент да подпише с Галатасарай
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Галатасарай иска Футболист №1 на България за 2018