Галатасарай тресна Ливърпул в Турция

Галатасарай тресна Ливърпул с 1:0 в Турция в среща от втория кръг на Шампионската лига. Единственото попадение в мача заби Виктор Осимен от изключително спорна дузпа в 16-ата минута.

Ливърпул също получи право да изпълни дузпа в края на двубоя, но в последствие тя бе отменена от ВАР.

Френският съдия Клеман Тюрпен определено изпусна мача и сериозно подпря домакините. Неадекватните отсъждания на Тюрпен обаче не трябва да служат изцяло за извинение на англичаните, които изиграха последствен мач.

