Галатасарай тресна Ливърпул в Турция

Френският съдия Клеман Тюрпен изпусна мача

Източник: БГНЕС

01 окт 25 | 0:07
Галатасарай тресна Ливърпул с 1:0 в Турция в среща от втория кръг на Шампионската лига. Единственото попадение в мача заби Виктор Осимен от изключително спорна дузпа в 16-ата минута.

Ливърпул също получи право да изпълни дузпа в края на двубоя, но в последствие тя бе отменена от ВАР.

Френският съдия Клеман Тюрпен определено изпусна мача и сериозно подпря домакините. Неадекватните отсъждания на Тюрпен обаче не трябва да служат изцяло за извинение на англичаните, които изиграха последствен мач.

 

