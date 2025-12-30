Пълен цирк! Кой ще спасява наш клуб от фалит

Бившият президент на ЦСКА Александър Томов ще спасява намиращия се пред фалит Пирин Благоевград.

Както е известно, последната титла на ЦСКА от 2008 година е спечелена именно с Томов начело на клуба.

Томов, който беше и вицепремиер на България в началото на 90-те, ще помага на "орлетата", които са в тежко финансово положение. Той обясни, че няма да взима акциите на клуба, защото е от ЦСКА и няма намерение да сменя престрастията си.

"Категорично няма да съм собственик на Пирин Благоевград. Казал съм, че съм готов да помогна на този традиционен български клуб. Аз съм шампион на България и съм от ЦСКА. Нямам намерение да бъда собственик на друг български клуб. Не съм като други известни бизнесмени да си сменям клуба", заяви Томов пред "Мач Телеграф".

