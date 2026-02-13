Атлетико унижи Барселона с 4:0 и отвори пътя към финала

Атлетико Мадрид направи огромна крачка към финала за Купата на краля, след като разгроми Барселона с 4:0 в първия полуфинал между двата тима. Тимът на Диего Симеоне буквално помете носителя на трофея още преди почивката и си осигури колосален аванс преди реванша след три седмици в Каталуния. Задачата пред Барселона изглежда почти непосилна.

Домакините решиха всичко в рамките на едно полувреме. Резултатът бе открит още в шестата минута след автогол на Ерик Гарсия, който прати топката в собствената си мрежа. Осем минути по-късно Антоан Гризман удвои и вдигна трибуните на Уанда Метрополитано на крака.

В 33-ата минута новото попълнение Адемола Лукман се разписа след асистенция на Хулиан Алварес, а в добавеното време на първата част аржентинецът оформи класиката, след като този път получи подаване от Лукман. При 4:0 още на почивката интригата практически изчезна.

През втората част Атлетико продължи да контролира събитията на терена, макар и без нови попадения. Барселона остана и с човек по-малко в 85-ата минута, когато Ерик Гарсия бе изгонен с директен червен картон за спиране на устремилия се към вратата Алекс Баена. Така реваншът на Камп Ноу ще бъде последният шанс за каталунците да търсят чудо.

