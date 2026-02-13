Везенков изригна и поведе Олимпиакос към ценна победа

Александър Везенков отново беше в центъра на събитията и изигра ключова роля за успеха на Олимпиакос с 92:86 над Цървена звезда в двубой от 28-ия кръг на Евролигата. Българският национал реализира 23 точки и овладя осем борби, като бе най-резултатният играч в Двореца на мира и приятелството в Пирея. Неговите точни стрелби в заключителните минути окончателно наклониха везните в полза на гръцкия тим.

Домакините взеха аванс още в края на първата четвърт при 24:20 и макар сръбският тим да не позволи разликата да се откъсне драматично, така и не стигна до изравняване до финалната сирена. Цървена звезда на няколко пъти стопи изоставане, което през втората част достигна 14 точки, но всеки опит за пълен обрат бе посрещнат с точен отговор от страна на Олимпиакос.

Солиден принос за победата имаха и Еван Фурние с 18 точки и Тайлър Дорси със 17. За гостите най-резултатен беше Джордан Нвора с 21 точки, Джаред Бътлър добави 15, а българският национал Коди Милър-Макинтайър завърши с 11 точки и осем асистенции.

След този успех Олимпиакос заема второто място във временното класиране с 18 победи и 9 загуби, докато Цървена звезда остава осма с баланс 16-12 в битката за плейофите.

