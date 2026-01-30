Везенков скочи над всички срещу Барса

Българската звезда Александър Везенков бе абсолютният господар на паркета и поведе Олимпиакос към впечатляваща победа с 87:75 над Барселона в Пирея в един от най-очакваните мачове от 25-ия кръг на Евролигата. Везенков завърши с дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби, диктувайки темпото и решавайки ключовите моменти, а успехът изкачи гръцкия гранд на второ място в класирането с баланс 16 победи и 8 загуби, докато каталунците са пети със 16-9.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на загинали фенове на ПАОК, след което Везенков моментално пое контролa над срещата, реализирайки 7 от първите 11 точки за домакините и отбелязвайки първата тройка в мача. Българинът продължи да наказва защитата на гостите с лесни завършвания и стабилна игра под коша, а след първата четвърт Олимпиакос вече водеше с 27:13, като Везенков имаше 12 точки и 5 борби.

Във втората част Барселона повиши агресията и успя частично да върне интригата, но „червено-белите“ запазиха аванс и се оттеглиха на почивката при 46:37. След подновяването на играта каталунците удариха със серия от 9:0 и изравниха до 46:46, но точно тогава Везенков спря устрема им с кош плюс фаул, а тройка на Тайлър Дорси върна контрола в ръцете на домакините. Въпреки това Барселона успя да поведе с 64:59 преди последната четвърт.

Когато мачът влезе в решителната си фаза, Везенков отново каза тежката си дума с третата си тройка за вечерта, която обърна резултата в полза на Олимпиакос. Последва силна серия на домакините, подкрепена от Тайрик Джоунс и Фурние, която доведе до решаващ аванс и крайното 87:75, превръщайки вечерта в Пирея в пореден голям спектакъл с български подпис.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com