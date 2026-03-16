Томаш се обади! Кого предизвиква

Бившият наставник на ЦСКА Александър Томаш показа със снимка къде се намира и какво прави.

Специалистът почти не се появява в публичното пространство след уволнението си от "Армията" в края на миналия сезон.

Днес 47-годишният Томаш сподели интересна снимка в социалните мрежи. На нея се вижда как той помпа мускули в столичен фитнес в квартал Надежда.

Александър, който в единствената си медийна изява заяви, че очаква добро предложение и се учи, демонстрира страхотна форма.

ЦСКА остава последният отбор на специалиста, като скоро ще се навърши една година без да е предвождал тим. В кариерата си великотърновецът е водил още Банско, Локомотив Горна Оряховица, Верея, Берое, Етър, Локомотив Пловдив и Спартак Варна.

