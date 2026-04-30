Разсипаха от критика Ливърпул за издънката на лятото

Бившият защитник на Манчестър Сити Мика Ричардс, който в момента е телевизионен анализатор, разкритикува сериозно шефовете на Ливърпул. Причината - продажбата на Луис Диас в Байерн Мюнхен през миналото лято.

"Трябва да бъдем абсолютно честни, защото просто не мога да го проумея. Наистина ли Ливърпул продаде Луис Диас, за да задържи Коди Гакпо? Честно казано, това не е просто лошо футболно решение, това е шокиращо житейско решение! Абсолютно нелепо е! Седите там и гледате Диас в момента в Байерн Мюнхен и той е напълно разтърсващ на най-голямата сцена! Електризиращо!

Той вкарва срещу Реал Мадрид и ПСЖ, а вие просто се чешете по главата и си мислите: „Как, за бога, Ливърпул го е оставил да им се изплъзне?“, заяви Ричардс.

"Този човек тотално промени играта! Той носи този чист хаос в защитата на съперника, тази невероятна енергия, темпото, силата, тези моменти на абсолютна магия. Когато се промъква по това крило... невероятно! Ливърпул не просто загубиха играч... те загубиха скъпоценен камък. Абсолютен скъпоценен камък! Какъв играч!“, каза бившият защитник.

