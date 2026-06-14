Бундестимът разсипа страна, неизвестна за някои от играчите

Четирикратният световен шампион Германия постигна разпукващ успех със 7:1 срещу абсолютния дебютант Кюрасао в среща от група Е на Световното първенство по футбол 2026, играна на стадиона в Хюстън. Момчетата на Юлиан Нагелсман наложиха тотална доминация, въпреки че през първото полувреме за момент допуснаха изненадващо изравняване, което направи победата им още по-атрактивна за феновете в САЩ. Любопитен исторически факт е, че последната победа на Германия с този емблематичен резултат 7:1 на световни финали датира от паметния полуфинал срещу Бразилия на Мондиал 2014, когато броени дни по-късно Маншафтът вдигна и златните медали.

Шокиращо изравняване и бърз германски отговор

Мачът започна отлично за символичните домакини, които откриха резултата още в 6-ата минута. Феликс Нмеча получи прецизно подаване от Флориан Виртц на границата на наказателното поле и със страхотен фалцов удар в горния десен ъгъл не остави шансове на вратаря Руум. Германия продължи да пропуска чисти позиции чрез Сане и Виртц, контролирайки топката в 71% от времето. В средата на първата част обаче Кюрасао поднесе сензацията на деня – Ливано Комененсия се възползва от неразбирателство в германската отбрана и с удар от петнадесетина метра преодоля Мануел Нойер, отбелязвайки историческия първи гол за своята родина на световни финали.

Радостта на островитяните обаче бе кратка. След задължителната пауза за хидратация Бундестимът вдигна оборотите. В 38-ата минута бранителят Нико Шлотербек реализира първото си попадение с националната фланелка, засичайки с глава центриране на Натаниел Браун. Тоталният натиск се материализира в трети гол дълбоко в добавеното време на първата част, когато Кай Хаверц бе точен от дузпа за 3:1. Статистиката на почивката бе красноречива – 16 срещу 4 удара в полза на европейския гранд.

Голово шоу през втората част

Всякаква интрига около крайния победител беше ликвидирана само 69 секунди след рестарта на играта. Джамал Мусиала получи перфектен пас от Йозуа Кимих и от малък ъгъл по диагонала покачи на 4:1. Германската машина не намали темпото и в 68-ата минута младата надежда Натаниел Браун също записа името си сред голмайсторите с дебютно попадение за мъжкия тим на страната си.

Във финалните акорди на двубоя Кюрасао изпадна в пълен нокдаун. В рамките на десет минути Денис Ундав направи резултата 6:1, а малко след това Кай Хаверц оформи своя дубъл в срещата, фиксирайки крайното 7:1. С тази категорична победа Германия даде ясна заявка за челните места в турнира, докато футболистите на Кюрасао напускат терена с високо вдигната глава благодарение на историческото си попадение във вратата на Нойер.

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