Скандалът с Инфантино се разраства. САЩ отговори с „не“

Държавният департамент на САЩ обяви, че ръководителят на външното министерство на САЩ Марко Рубио не е говорил и не възнамерява да говори с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Това обяви асистентът на Рубио за връзки с обществеността Дилън Джонсън в социалната мрежа X.

Това се случва часове след като New York Post обяви, че Инфантино търси подкрепа от администрацията на Вашингтон, за да запази поста си.

Рубио няма планове да разговаря с Инфантино, няма телефонен разговор с него тази сутрин, се казва в публикацията.

The New York Post трябва да проверява източниците си, добави Джонсън.