Бъдещето на Винисиус е несигурно. Решеващи срещи

Крилото Винисиус Жуниор ще проведе решаващи срещи касаещи бъдещето му в Реал Мадрид, съобщава As.

Очаква се бразилецът да се завърне в Мадрид вечерта на 2 август и да започне работа под ръководството на Жозе Моуриньо на следващия ден. Нападателят възнамерява първо да обсъди плановете си с треньора, а след това и с ръководството на клуба.

Договорът на Винисиус изтича след 11 месеца. Реал Мадрид се надява да удължи сделката, но не планира да увеличи офертата си до сумата, която играча иска. Ако не може да се постигне споразумение, мадридският клуб вече не изключва продажбата на играча.

Клубът не е запознат с евентуален интерес на Арсенал към бразилеца. Представителите на Винисиус също отричат ​​да са постигнали споразумение с лондончани, пише "Топ спорт".