Ботев оцеля под напрежение и най-сетне празнува

Ботев Пловдив записа първата си победа през новия сезон, след като пречупи Черно море с 1:0 на своя стадион. Асен Чандъров се разписа от дузпа срещу бившия си тим в 24-ата минута и се превърна в герой за „канарчетата“. Успехът изкачи отбора на Станислав Генчев до четири точки, докато варненци останаха само с една и без победа след три кръга.

Черно море имаше възможност да промени развоя на срещата, но гредата спря Селсо Сидни след почивката. В другата врата Кристиан Томов направи серия от впечатляващи спасявания и запази „моряците“ в мача до последния съдийски сигнал.

Чандъров пое отговорността

Двубоят започна равностойно, като Мохамед Аши първи отправи опасен удар, но Даниел Наумов улови. В ответната атака Чидера Окох опита атрактивно изпълнение с пета след центриране отдясно, но Томов внимаваше.

Ключовият момент дойде в 19-ата минута. Аши закъсня при единоборство с Чандъров в наказателното поле и изрита халфа на домакините. Главният съдия Любослав Любомиров първоначално остави играта да продължи, но след намеса на ВАР прегледа ситуацията и посочи бялата точка.

Потърпевшият Чандъров застана зад топката и не трепна срещу бившия си отбор. Точният му удар даде аванс на „жълто-черните“ и се оказа достатъчен за крайния успех.

Гредата спаси домакините

След почивката Ботев натисна в търсене на второ попадение. Карлос Меоти завърши бърза атака с фалцов изстрел, но Томов показа отличен рефлекс.

Само две минути по-късно Черно море бе на сантиметри от изравняването. Селсо Сидни стреля изненадващо към далечния ъгъл, топката прехвърли Наумов, но се отби в гредата.

Томов отказа нападателите на Ботев

Младият вратар на гостите се превърна в най-силния футболист на Черно море. Томов отрази по два опасни удара на Меоти и Самуел Калу, а след това отново спря бразилския нападател след извеждащо подаване.

Франклин Маскоте направи фрапантен пропуск, останал очи в очи с Томов, а малко по-късно не успя да се възползва и от груба грешка на Ертан Томбак в наказателното поле.

В края Никола Илиев също опита да реши всичко с удар от дистанция, но Томов отново се намеси. Ботев удържа минималния си аванс и най-после даде повод за празник на своите привърженици.