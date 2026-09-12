Разкриха съдбата на Станислав Генчев
Говори Илиян Филипов
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Говори Илиян Филипов
Асен Чандъров реши битката с Черно море, а Томов спаси варненци от по-тежка загуба
Антоан Конте напусна терена след обиди от трибуните, а варненци взеха важна победа
„Черно-белите“ удариха с 2:0, ВАР уби надеждите на „канарчетата“
Неделев блесна, автогол довърши домакините в Кърджали
Напечен сблъсък на "Колежа" срещу Ботев Пловдив
След загубата от Левски с 0:3 на "Герена"
Кардей спаси „заралиите“, а „канарчетата“ изпуснаха куп положения
Това е добра възможност за мен, заяви футболистът
Сагата около Око-Флекс продължава
Официално изявление от ПФК Ботев Пловдив
Новият треньор встъпва в длъжност след Нова година
Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов лично водеше преговорите с Александър Томаш
След мача срещу Левски
"Сините" победиха Ботев Пловдив
28-годишният състезател впечатлява със своята визитка
Двата клуба изразиха претенции с оглед началния час на отложената им среща
Ботев Пловдив загуби срещата с Арда с 0:5, след като игра с двама души по-малко заради червени картони
Това равенство прекъсна серията на Ботев от 3 поредни загуби от ЦСКА
Играчът направи компромис във финансов аспект