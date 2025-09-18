БФС отвърна на Ботев Пловдив и Левски. Решението

Българският футболен съюз (БФС) излезе с позиция в отговор на Ботев Пловдив и Левски. Двата клуба изразиха претенции с оглед началния час на отложената среща.
Тя ще се проведе по първоначален план на 30 септември (вторник) от 17:30 часа. От БФС обявиха, че решението е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на евротурнирите и не подлежи на промяна.
Ето какво написаха от БФС:
"До Ръководството на Ботев Пловдив
До Ръководството на Левски София
Уважаеми господа,
Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на Ботев Пловдив и Левски е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.
Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна.
С уважение,
Български футболен съюз".
