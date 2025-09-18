БФС отвърна на Ботев Пловдив и Левски. Решението

Българският футболен съюз (БФС) излезе с позиция в отговор на Ботев Пловдив и Левски. Двата клуба изразиха претенции с оглед началния час на отложената среща.

Тя ще се проведе по първоначален план на 30 септември (вторник) от 17:30 часа. От БФС обявиха, че решението е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на евротурнирите и не подлежи на промяна.

Ето какво написаха от БФС:

"До Ръководството на Ботев Пловдив

До Ръководството на Левски София

Уважаеми господа,

Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на Ботев Пловдив и Левски е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.

Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна.

С уважение,

Български футболен съюз".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com