Невероятен успех за Лудогорец

Българският шампион Лудогорец, който е единственият ни останал представител в евротурнирите, може да се похвали като един от най-резултатните тимове в Лига Европа. Макар че класирането на зелените от Разград за следващия кръг е под огромна въпросителна, орлите могат да се похвалят, че са трети по вкарани голове средно на мач.

В изиграните си 8 мача досега – 2 в квалификациите (плейофи) и още 6 в основната фаза, Лудогорец вкара 16 попадения, което означава точно 2,00 гола средно на мач. Със сходна успеваемост са само Щутгарт – 12 гола за 6 мача, победеният в Разград Селта Виго – също 12 гола за 6 мача, и Спортинг Брага, който елиминира Левски – 24 гола за 12 мача. Повече средно на мач вкарват само Мидтиланд, който е най-резултатният тим в турнира този сезон – 27 гола за 12 мача и средно 2,25 гола на мач, и Олимпик Лион, който е с 13 попадения за 6 срещи – средно по 2,17.

Припомняме, че Лудогорец отпадна от пресявките на Шампионската лига от Ференцварош (0:0, 0:3), след което отстрани в плейофите на Лига Европа Шкендия Тетово (1:2 г., 4:1 сл. пр. д.). В същинската фаза зелените тръгнаха с победа 2:1 навън срещу Малмьо, но инкасираха три поредни поражения – 0:2 от Бетис (д), 2:3 от Йънг Бойс (г) и 1:3 от Ференцварош (г). В последните си два мача за годината в турнира обаче родният хегемон навакса и с точките, и с головете – 3:2 срещу Селта (д) и 3:3 срещу ПАОК (д).

Ако се гледа резултатността само в домакинските мачове, Лудогорец отново е в топ 3 с 10-те си гола за 4 мача (4 срещу Шкендия и по 3 срещу Селта и ПАОК). Коеф. 2.50 средно мач оставя зелените зад Лил (3.00) и Щутгарт (2.67).

Лил вкара 9 гола за 3 мача – 2:1 срещу Бран, 3:4 от ПАОК и 4:0 над Динамо З. Щутгарт пък има 8 гола за 3 мача – германският тим записа 2:1 над Селта Виго, 2:0 над Фейенорд и 4:1 над Макаби ТА.

