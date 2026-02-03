Неочаквано признание за Кирил Десподов

Легендата на АЕК (Атина), бивш президент на клуба и някогашен национал Демис Николаидис се изказа ласкаво за победата на ПАОК (Солун) над Пансерайкос с 4:1 в 19-ия кръг на първенството, а също така отличи и ролята на българина Кирил Десподов.

Десподов и Александър Йеремееф напрактика решиха мача, след като двамата си размениха асистенции и вкараха първите два гола в срещата в 5-ата и в 8-ата минути. Гостите от Серес, които са на последното място в класирането, върнаха едно попадение в 12-ата. Но преди края на първата част резултатът набъбна на 4:1.

С този успех ПАОК е на 2-о място в класирането с 44 точки, на 1 от лидера АЕК и е с мач по-малко. Трети е Олимпиакос с 43 и също от 18 срещи.

„ПАОК предложи зрелище, a Десподов беше главният герой“, започна Николаидис, който гостуваше в предаването „Monday FC“ на телевизия Новаспортс. „Видно е, че ПАОК набира скорост, а и контузиите при тях намаляват. Интересно е да се види как ще вървят в първенството, след като им предстоят и европейски мачове, и такива за купата. Но срещу Пансерайкос човекът, който вдъхнови за победата, беше Десподов“.

В момента 52-годишен, Николаидис играе за националния отбор на Гърция от 1995-а до 2004-а година, като за този период вкарва 17 гола в 54 мача. На Европейското първенство в Португалия през 2004-а година играе в четири от шестте мача на тима към сензационната европейска титла.

Българинът е в групата, но все още не е ясно дали ще започне като титуляр утре в плейофния мач за Купата на Гърция срещу Панатинайкос. Срещата на стадион „Антопис Пападопулос“ в Атина е от 20:30 часа българско време и ще бъде излъчвана по гръцката телевизия Антена 1.

Последната тренировка тази сутрин очаквано, беше посветена на тактическия подход към предстоящия мач, като за статичните положeния беше проведена специална програма. Янис Константелиас премина през ядрено-магнитен резонанс и медицинският щаб очаква резултатите от него, докато Лука Иванушец се подложи на лечение и направи програма във фитнеса.

Сайтът athletiko.gr пък отбелязва, че българското крило по отношение на статистиката започва да се доближава до най-добрите си моменти. В момента петкратният футболист номер 1 на България е на един гол или една асистенция от това да стане шестият играч в отбора с двуцифрени показатели по системата „гол+пас“ след Янис Константелиас (12 гола, 7 асистенции), Андрия Живкович (5 гола, 14 асистенции), Йоргос Якумакис (13 гола, 2 асистенции), Тайсон (5 гола, 8 асистенции) и Магомед Оздоев (8 гола, 4 асистенции).

В момента той има 5 попадения и 4 голови подавания, което прави общ сбор от 9 „точки“. В интерес на истината българската звезда можеше да е постигнал такъв резултат, ако му беше зачетен гол или подаване в мача с Астерас в Триполи (3:3), на 28 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com