Голяма възможност за Лудогорец. Условието

Ако Лудогорец победи Ница в четвъртък, ще изкара впечатляваща сума от участието си в основната фаза на Лига Европа. Става дума за над 9 млн. евро, изчислява специализираният сайт Football Meets Data. Тук не калкулираме продължаване към плейофите към 1/8-финалите, което ще вкара още една сериозна цифра в сметката на „орлите“.

Три точки срещу Ница носят още 450 000 евро в касата на Лудогорец. Сумата, която до момента са изкарали шампионите, е 8,8 млн. евро. Тя е натрупана по няколко направления – 3,63 млн. евро бонус за влизане в основната фаза на турнира, 900 000 евро за двете победи – над Малмьо (2:1) и Селта (3:2), както и 150 000 евро за равенството с ПАОК (3:3). Това са базовите приходи от УЕФА, които възлизат на точно 4,68 млн. евро. Но има още много направления, от които Лудогорец е прибрал различни суми. Първото е ТВ права, второто е бонуси от натрупан коефициент през годините и настоящо класиране, както и разбира се – продажба на билети.

Така например, Лудогорец е прибрал от равенството с ПАОК точно 308 000 евро по всички гореспоменати пера (150 000 евро е началната и гарантирана сума), докато от гостуването на Рейнджърс, макар и загубено, вкара още 200 000 евро в касата на Лудогорец. Отделно всяко място над последното (36-о) носи по 79 000 евро. В момента тимът на Пер-Матиас Хьогмо е на 25-о място.

Трябва да отбележим, че „орлите“ са 30-и по приходи в основната фаза на Лига Европа, макар и да са 25-и в класирането. Зад тях са Го Ахед Ийгълс, Бран, Макаби Тел Авив, ФКСБ, Утрехт и Малмьо. Лидер е Лион с приход от близо 20 млн. евро, следван от Астън Вила и Фенербахче, пише „Мач Телеграф“. Разбира се, тези клубове имат много повече приход от Лудогорец на база място в класирането, по-сериозни ТВ права, както и по-голяма посещаемост.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com