Левски трепери: Лудогорец попиля ЦСКА

Лудогорец разби с 3:0 ЦСКА на своя „Хювефарма Арена“ в Разград в дербито на 26-ия кръг в родната Първа лига. Така хората на Пер Матиас-Хьогмо продължават да преследват лидера Левски и да мечтаят отново да триумфират с титлата, недопускайки тоталната им хегемония да бъде прекратена.

В интерес на истината ЦСКА не игра толкова слабо, но разградчани се възползваха максимално от грубите грешки в защитата на армейците. Гръмкият успех за „орлите“ изковаха Квадво Дуа, Петър Станич и резервата Руан Круз. Швейцарският нападател откри резултата в 31-ата минута. Правещият фурор сръбски халф удвои в 42-ата минута, а бразилският таран се разписа от дузпа в 71-ата минута.

В 77-ата минута двата отбора се хванаха за гушите. Съдията Любослав Любомиров укроти страстите след мелето, показвайки 4 жълти картона. ЦСКА пък имаше на сметката си една греда.

Така Лудогорец е втори в класирането с актив от 53 точки, с 6 по-малко от лидера Левски, който утре гостува на Берое. ЦСКА остава на 4-ата позиция с актив от 46 пункта. Днешното поражение в Разград пък е първото за Христо Янев като треньор на ЦСКА след 3 двубоя без загуба.

Двубоят започна двуостро, като в началото на срещата определено ЦСКА стоеше по-добре на терена. Гостите едва не откриха резултата във 2-ата минута. Тогава Джеймс Ето'о изведе Лео Перейра сам срещу Хендрик Бонман. Бразилецът финтира стража и опита пас към малкото наказателно поле, където Йоанис Питас не успя да нанесе хубав удар с човек на гърба си. Кипърецът засече топката, но Йоел Андерсон изби от голлинията.

„Червените“ създадоха набързо още едно положение - центриране на Бруно Жордао след късо изпълнение на корнер бе лошо избито от защитник, а топката попадна на крака на Лео Перейра. Бразилецът шутира на 30-40 см от вратата.

До следващата интересна ситуация мина около четвърт час. Питас обстрелва вратата на "зелените", но шутът му мина до вратата.

Наглед от нищото, в 31-ата минута Лудогорец взе аванс срещу ЦСКА. Ерик Маркус си проправи път в половината на "червените" и пусна хитър извеждащ пас между двамата централни защитници Лумбард Делова и Теодор Иванов. Квадво Дуа се възползва от хубавото подаване и матира Фьодор Лапоухов, останал в ситуация един на един с вратаря - 1:0.

"Армейците" можеха бързо да възстановят паритета. Добра атака по левия фланг, където са Анхело Мартино и Лео Перейра, завърши с ниско подаване към Йоанис Питас. Кипърецът потърси близкия ъгъл, но дясната греда до Бонман го спря от изравнителен гол.

Зелените" поведоха с 2:0 малко преди почивката. Центриране от десния фланг бе лошо разчетено от Теодор Иванов, който с гръб към вратата опита да върне към Лапоухов. Петър Станич се възползва от ситуацията и просто чукна топката пред погледа на изненадания Лапоухов.

