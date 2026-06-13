Никола Цолов пак на подиума след битка до последната обиколка

Никола Цолов за пореден път се качи на подиума във Формула 2 след напрегнат спринт за Гран при на Каталуня. Българският пилот на Кампос Рейсинг завърши трети и записа четвъртия си подиум за сезона, като този път го направи не със старт-финалова победа, а със здрава битка, характер и решаваща атака в последната обиколка.

След три победи - в Австралия, Маями и Монте Карло, това е първият му подиум през сезона извън първото място. Резултатът го оставя втори в генералното класиране, само на три точки от лидера.

Силен старт и смела атака

Цолов направи отлично начало на състезанието и още преди първия завой успя да изпревари два болида. Българинът веднага показа, че не мисли само за сигурни точки, а ще търси място в челото.

В третата обиколка той атакува и съотборника си Ноел Леон, мина пред него и излезе на втора позиция. В този момент темпото на Цолов изглеждаше достатъчно силно, за да го задържи в битката за победата, а пред него остана единствено Куш Майни.

Майни бързо записа най-добра обиколка на трасето и започна да отваря разлика. Зад Цолов обаче напрежението растеше, защото Габриеле Мини изпревари Леон и се впусна в преследване на българина.

Дълга защита и тежък край

В продължение на много обиколки Цолов успяваше да държи Мини зад себе си. Това беше една от най-силните части в състезанието му - не само бързина, а и хладнокръвие под постоянен натиск.

В края обаче темпото на българина спадна. Мини се възползва и го изпревари в 23-ата обиколка, а малко след това Колтън Хърта също намери начин да мине напред. Така само няколко обиколки преди финала Цолов се оказа четвърти и подиумът изглеждаше изпуснат.

Българинът обаче не остави състезанието да приключи така. В последната обиколка той си върна позицията от Хърта и отново стъпи на третото място. Точно тази късна реакция превърна финала в знак за характер - Цолов загуби позиции, но не загуби битката.

Четвърти подиум и само три точки до върха

Победител в спринта стана Куш Майни, а Мини остана на 7,2 секунди зад него. След финала Мини вече има 71 точки на върха в класирането при пилотите, докато Цолов остава втори със 68.

Разликата е само три точки, което запазва българина напълно в борбата за лидерската позиция. Основното състезание в Каталуня е в неделя от 12:25 часа българско време и може да се окаже още един ключов момент в сезона му.

Цолов не взе победа, но спечели нещо почти толкова важно - показа, че може да оцелява в тежки състезания, да се защитава под натиск и да отвръща, когато подиумът изглежда загубен. След такъв финал битката за върха във Формула 2 вече изглежда още по-лична, още по-напрегната и още по-българска.

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