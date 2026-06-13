Ръсел взе полпозишън в Каталуня след силен уикенд

Джордж Ръсел спечели квалификацията за Гран при на Каталуня и ще стартира от първа позиция в неделното състезание край Барселона. Пилотът на Мерцедес записа обиколка за 1:14.679 минути на 4,657-километровото трасе и затвърди силния си уикенд, след като беше най-бърз в първата и третата тренировка, а във втората остана втори. До него на първа редица ще бъде Люис Хамилтън с Ферари, който изостана само с 0,064 секунди.

Финалната част на квалификацията беше забавена с 15 минути заради катастрофа на Шарл Льоклер още преди първата му бърза обиколка.

Ръсел потвърди темпото на Мерцедес

Ръсел показа най-доброто време в решителния момент и остави зад себе си силна конкуренция. Уикендът му до момента беше стабилен от самото начало, а резултатът в квалификацията потвърди, че Мерцедес има сериозно темпо на пистата край Барселона.

Хамилтън се доближи максимално до полпозишъна, но остана втори. Британецът ще стартира до Ръсел и ще има възможност да атакува още в първите метри на състезанието.

Льоклер без бърза обиколка

Квалификацията започна със закъснение във финалната си част, след като Шарл Льоклер катастрофира преди да направи първата си бърза обиколка. Пилотът на Ферари остана десети в подреждането.

Инцидентът идва само седмица след отпадането му в домашното Гран при на Монако. Така Льоклер отново се оказа в трудна позиция преди състезателния ден.

Антонели и Норис на втора редица

Лидерът в класирането при пилотите Кими Антонели ще започне от трета позиция. Той изостана с малко над три десети от съотборника си Ръсел.

До Антонели на втора редица ще бъде световният шампион Ландо Норис. Пилотът на Макларън беше само с още три хилядни по-бавен от Антонели, което обещава плътна битка зад първите двама.

Ред Бул заема трета редица

Макс Ферстапен и Исак Хаджар оформиха изцяло редбулска трета редица. Зад тях остана Оскар Пиастри с Макларън.

След Пиастри се наредиха Лиъм Лоусън, Нико Хюлкенберг и Льоклер. Неделното състезание ще започне със силна първа редица за Мерцедес и с трудна задача за пилотите, които трябва да наваксват след по-назад спечелени позиции.

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