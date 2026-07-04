Цолов превзе Силвърстоун! Българинът вече гледа всички от върха

След най-силния старт в челото и безпощадна атака в края българинът вече е лидер в шампионата

Никола Цолов написа една от най-силните български страници в моторните спортове. Българинът спечели спринта на Формула 2 във Великобритания след директен дуел с големия си съперник за титлата Габриеле Мини и оглави генералното класиране при пилотите. Пилотът на Кампос Рейсинг завърши с 1,2 секунди пред италианеца от МП Моторспорт и записа пета победа от началото на сезона.

Преди уикенда на „Силвърстоун“ официалният сайт на Формула 2 подчерта, че само 2 точки делят Мини и Цолов на върха - 108 срещу 106, а спринтът обърна точно тази тънка линия в полза на българина.

Старт като за шампион

Цолов направи онова, което големите пилоти правят в големите дни - тръгна без колебание. Българинът потегли най-силно от първата десетка, мина светкавично покрай Джошуа Дюрксен и Ритомо Мията и се изкачи до трето място още в началото.

Пред него останаха Рафаел Виягомес и лидерът Габриеле Мини. Точно когато надпреварата започваше да се подрежда, състезанието беше забавено за дълго след инцидент между Себастиан Монтоя и Джон Бенет. Автомобилът на сигурността задържа колоната до седмата обиколка и остави напрежението да кипи.

Официалната програма на Формула 2 за британския кръг показваше, че Цолов стартира уикенда от силна позиция след пето място в квалификацията за основното състезание. Това му даваше шанс не само за точки в събота, но и за голяма атака в неделя.

Атаката започна след рестарта

Само обиколка след рестарта Цолов вече беше втори. Българинът преодоля Виягомес и се хвърли след Мини, който се опитваше да избяга отпред. Италианецът записа две най-бързи обиколки и отвори аванс от около 1,2 секунди.

Но този аванс не беше крепост. Беше покана. Цолов постепенно започна да топи разликата. В 14-ата от 21 обиколки той за първи път падна под секунда зад Мини и от този момент състезанието се превърна в психологическа война. Българинът беше достатъчно близо, за да атакува, достатъчно хладнокръвен, за да не прегори, и достатъчно уверен, за да чака своя миг.

Мини бе пречупен в края

Последните обиколки бяха директен спор за лидерството в шампионата. Не просто за победа в спринт, не просто за 10 точки, а за символична смяна на върха.

Цолов натискаше Мини обиколка след обиколка. Италианецът се защитаваше, но българинът не изпусна темпото. Една от атаките в заключителната фаза най-после проби съпротивата и Цолов излезе напред. Оттам до финала той не трепна. Финалната линия го посрещна като победител. Разликата - 1,2 секунди. Посланието - много по-голямо.

Българинът вече е номер 1

С успеха си на „Силвърстоун“ Цолов се изравни по точки с Мини в генералното класиране, но излезе начело заради по-големия брой победи през сезона. Това вече не е само силна серия. Това е поход към титлата.

Формула 2 напомни преди британския кръг, че битката за върха е изключително сгъстена, а първите четирима пилоти са събрани в рамките на 28 точки. Но най-важната линия беше тази между Мини и Цолов - само 2 точки разлика преди Силвърстоун.

Тази линия вече се пречупи. Българинът не чака грешка, не получи подарък, не мина напред по случайност. Той изпревари прекия си съперник на пистата - очи в очи, гума до гума, нерв срещу нерв.

Сезонът вече има български център

Тази победа е пета за Цолов от началото на сезона и втора в съботен спринт. По-рано през годината той вече беше записал исторически успехи във Формула 2, включително първата победа за България в шампионата в Мелбърн и силен триумф в основното състезание в Австрия, който го доближи до Мини в битката за титлата.

Но успехът във Великобритания тежи различно. Той дойде срещу лидера. На легендарна писта. В момент, в който всяка точка вече започва да мирише на титла.

Неделята отваря още по-голяма врата

Основното състезание за Гран при на Великобритания е в неделя от 13:15 часа българско време. Цолов ще стартира от пета позиция, а Мини - от десета. Това означава, че българинът влиза в надпреварата не само като лидер, но и с по-добра стартова позиция от основния си съперник. Официалната програма на Формула 1 за уикенда потвърждава, че основното състезание във Формула 2 е в неделя на „Силвърстоун“.

Сега Цолов има нещо още по-трудно от победата - трябва да защити върха. Но след такъв спринт това вече не звучи като мечта, а като напълно реален сценарий.

България има пилот, който не просто участва във Формула 2. България има пилот, който печели, притиска фаворитите и влиза в битката за титлата от първа позиция. На „Силвърстоун“ Никола Цолов не само победи Мини. Той каза на целия шампионат, че оттук нататък всички ще трябва да гонят него.

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